Alcaraz: "La gente quiere que Sinner esté en la final y tengamos ese partido"

Roma, 16 may (EFE).- El español Carlos Alcaraz, que recuperó esta semana el número 2 del ránking, consideró este viernes tras su victoria ante el italiano Lorenzo Musetti en las semifinales del Masters 1.000 de Roma, que la afición italiana desea ver ahora en la gran final un duelo ante el italiano Jannik Sinner.

"Sinner jugaría en casa, él sabe lidiar con eso. Tiene un reto muy complicado contra Tommy Paul. Vamos a ver como transcurre. Pero estando en Roma la gente quiere que esté en la final y tengamos ese partido", dijo en rueda de prensa.

"Las veces que hemos jugado son complicadas. Pero, a la vez, las disfruto. Si es contra Jannik tendré que tener clara la estrategia, lidiar con su nivel y con el público", añadió.

El de El Palmar, con 22 años recién cumplidos, celebró su partido número 100 en Masters 1.000 con su victoria número 77, en un partido en el que tuvo que gestionar emocionalmente el apoyo del público a Musetti.

"No ha sido un partido brillante. Musetti estaba muy nervioso, he intentado aprovechar las dudas para ponerme arriba en el marcador, coger ritmo y demostrarle que si quería volver tenía que luchar, explicó.

"Ha subido el nivel bastante en el segundo set, más agresivo. Me ha costado un poco ahí. Jugar con el público ayuda, a veces cuesta cuando es en contra. Y hemos sabido que si queríamos el partido había que dar un poco más. Me he mantenido fuerte, calmado, he gestionado bien las emociones, he sido más valiente y he ido a por el partido", reflexionó.

Alcaraz sacó partido a los nervios de Musetti en el inicio.

"Es su tercera semifinal seguida, pero a veces es difícil jugar en casa. Quieres hacer a los aficionados sentirse orgullosos y eso a veces pesa en tu contra. En el inicio estaba nervioso, lo vi. E intenté aprovecharlo con inteligencia, jugando sólido", desveló.

El italiano, después del partido, colocó a Alcaraz entre los favoritos para Roland Garros: "Es genial que alguien como Lorenzo me vea como favorito en Roland Garros. Pero solo puede decir que estoy bien, con mucha confianza. Intentaré disfrutar del momento".

Además, Alcaraz habló de la posibilidad de que el serbio Novak Djokovic juegue otros Juegos Olímpicos. "Su cuerpo siente que tiene 25 años. Mantiene el nivel, puede sufrir, pero en términos de físico es una gran forma. Si quiere jugar unos Juegos más, puede. Se cuida mucho. Estaría muy contento por él, porque le vería también por el circuito", sentenció. EFE