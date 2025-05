Sinner: "No hay secretos, solo trabajo duro y confianza en mí mismo"

Roma, 15 may (EFE).- El italiano Jannik Sinner, número 1 del mundo, declaró este jueves, después de su aplastante victoria ante el noruego Casper Ruud (6-0 y 6-1) para acceder a sus primeras semifinales del Masters 1.000 de Roma, que "no hay secretos, solo trabajo y confianza" en sí mismo.

Sinner arrasó a Ruud en poco más de una hora: "Me sentía muy bien en la pista, todos lo vimos. El objetivo era ver el nivel y lo he subido partido a partido. Muy contento. Saqué bien, resté bien, me moví bien... veremos que es lo que viene ahora".

"Hoy honestamente no podía hacer nada mejor. Ha ido muy bien todo. He restado bien, he sacado bien", dijo en rueda de prensa.

"Contento de estar aquí, de estar en buena forma. Teníamos dudas porque en entrenamientos tenía subidas y bajadas de nivel y no teníamos 'feedback' de partidos reales. No hay secretos, trabajo duro y confianza en mí mismo", añadió.

El italiano se midió a Ruud en las Finales ATP de Turín, donde también fue muy superior al noruego: "Intenté repetir mi trabajo en Turín. El partido podía cambiar, pero he gestionado muy bien".

Aunque no se dejó llevar por la euforia: "Todo puede cambiar ahora. La semifinal será un día diferente, un partido diferente, un rival diferente...".

El objetivo, pese a su buen tenis en Roma, es el de llegar bien a París, a Roland Garros.

"En este momento no estoy tan centrado en el resultado. Si me dicen hace unas semanas que estaría en semifinales hubiera firmado sin pensarlo. Serán el quinto partido que jugaré, es una suerte y una sensación muy buena. Lo más importante es que he alzado el nivel y es lo que me importa para ir a París con sensaciones positivas", explicó.

Por el otro lado del cuadro, en las otras semifinales, llegan el italiano Lorenzo Musetti y el español Carlos Alcaraz, lo que podría deparar una final italiana.

"Sería lo más bonito. Pero pueden pasar muchas cosas. Nos queda un partido a cada uno. Si continuamos así antes o después... si no es ahora a lo mejor jugamos otra mas importante, quién sabe", sentenció. EFE