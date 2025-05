Sikorski pide a EE.UU. no caer en la "broma" sobre las negociaciones en Turquía de Putin

Antalya (Turquía), 15 may (EFE).- El ministro de Exteriores de Polonia, Radoslaw Sikorski, criticó este jueves la estrategia rusa para el diálogo de paz con Ucrania en Turquía, que calificó de "broma", y reafirmó la negativa polaca a enviar tropas a Ucrania.

"Hemos aprendido algo útil, que Zelenski está aquí en Turquía para hablar de paz mientras que Putin ha enviado una delegación de bajo nivel solo para ganar tiempo. Esperamos que el presidente de los EE.UU vea esta broma como lo que es y saque las buenas conclusiones", afirmó el ministro polaco en el marco de la reunión informal de ministros de Exteriores de la OTAN en Antalya.

Sobre la posibilidad de que Polonia envíe tropas a Ucrania, Sikorski mencionó que el general Keith Kellogg, enviado especial de paz de Washington para Ucrania, le expresó su "opinión personal" de que la participación polaca "es algo que en su opinión debería suceder".

Sikorski recordó que "quien decide en esto es Polonia y como afirmaron el primer ministro (Donald Tusk) y el ministro de Defensa (Wladyslaw Kosiniak-Kamysz) hace poco, y yo mismo dije, Polonia no planea enviar tropas a Ucrania".

En declaraciones ayer a la emisora polaca 'Onet', al ser preguntado sobre el envío de soldados europeos para defender la frontera oriental de la OTAN, Sikorski destacó que "el papel de Polonia es proteger su flanco oriental, su extensa frontera con Bielorrusia y Rusia".

En esas declaraciones, el ministro polaco también expresó la "esperanza" de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, "saque conclusiones" sobre "el engaño" con que, según él, Rusia conduce sus negociaciones de paz con Ucrania.

"El presidente (ruso, Vladímir) Putin no es sincero y se está burlando del presidente de Estados Unidos", señaló Sikorski, quien afirmó que "si Rusia no acepta un alto el fuego ni inicia negociaciones reales este jueves, el presidente Trump tendrá todos los motivos para cambiar su política y presionar al agresor, no a la víctima de la agresión". EFE