La mutación de Raphinha: de verse con un pie en Arabia a liderar a un Barcelona campeón

Xavier Serrano

Barcelona, 15 may (EFE).- El brasileño Raphael Dias 'Raphinha' es una de las figuras de la temporada en el fútbol mundial, pues en menos de un año ha pasado de verse con un pie en Arabia Saudí a erigirse en uno de los líderes del Barça de Hansi Flick, campeón de la Copa del Rey, la Supercopa de España y LaLiga EA Sports.

El atacante de Porto Alegre (1996) ha completado una mutación sin precedentes. La pasada campaña consiguió 10 goles y 11 asistencias en 1.951 minutos repartidos en 37 partidos, 25 como titular. Y este curso, el tercero en Barcelona, ha batido los mejores registros de su carrera: 34 goles y 22 asistencias en 4.387 minutos distribuidos en 55 encuentros -a falta de dos por disputarse-, 51 como titular.

Un rendimiento que, sumado a los éxitos colectivos, le ha situado en las quinielas por el Balón de Oro y con el que se ha ganado el mítico dorsal '10' de la 'Canarinha'. Sin embargo, esta consagración se antojaba más que improbable hace apenas un año, al término de la última y accidentada campaña de Xavi Hernández en el banquillo de Montjuïc.

"Sentía que ni él ni el cuerpo técnico confiaban en mí", comentó Raphinha en una reciente entrevista. Según su propio testimonio, la ambición del brasileño chocaba con la falta de minutos, resignado a ser el primer sustituido: "Intentaba hacerlo todo en 60 minutos y no me salía nada. Y cuando me salían las cosas, me quitaba igual".

Esta situación, sumada al flirteo público del Barça con el extremo del Athletic Club Nico Williams y a los reiterados rumores sobre su posible venta, llevó a Raphinha a estudiar una cuantiosa oferta del fútbol saudí. De hecho, llegó a contactar con su compatriota Neymar para informarse sobre el país y las competiciones locales.

Pero cuando ya tenía un pie en Arabia, su destino cambió. Primero, por una conversación con su mujer. "¿Crees que allí, cobrando lo que te han prometido, tendrás la misma motivación para salir a entrenar y ganar títulos? Sabes lo que quieres, y no es ir allí", le dijo ella, según desveló el atacante.

La reflexión arraigó en el jugador. Y entonces llegó la llamada del nuevo técnico, Hansi Flick, que tras la Copa América le pidió que, antes de decidir nada, se presentara a entrenar, porque contaba con él. "Le dije a mi mujer que si el nuevo entrenador era justo, en una semana lo iba a convencer", explicó el brasileño.

El preparador alemán supo desde un inicio que para explotar todo su potencial, Raphinha debía cambiar de posición. Así, dejó la banda derecha a Lamine Yamal y se mudó a la izquierda. Con Balde abriendo el campo y Lewandowski fijando a los centrales, el '11' azulgrana demostró su talento para el desmarque, la carrera y el remate.

Flick ha insistido en la importancia de Raphinha, sobre todo por la energía y la mentalidad positiva que contagia a los compañeros. Una ascendencia que le llevó a ser elegido cuarto capitán del equipo y que ejerce especialmente sobre Lamine Yamal, al que pide que tenga calma y disfrute sobre el campo.

La estrella adolescente del Barça explicó que siempre habla con el brasileño antes y después de los partidos y entrenamientos: "Es el veterano con el que mejor relación tengo". Y Raphinha, que el año pasado afirmó que competir con Lamine era "un privilegio", no dudó en señalar que Yamal "lo tiene todo para ser el mejor del mundo".

Como tampoco titubeó en reivindicar la responsabilidad de Flick en su mejoría: "Me da toda la confianza posible para hacer lo que estoy haciendo. Me ha cambiado prácticamente la carrera. Estoy haciendo mi mejor temporada y se lo debo todo a él".

Aunque parte de este cambio se debió a la mentalidad del brasileño, que a mediados del curso pasado intensificó el trabajo con un psicólogo. "Eso me ayudó mucho. Si la cabeza no está bien, el cuerpo no responde como debería", expuso el atacante, que también destacó la importancia de cuidar el físico, un mensaje que intenta transmitir a los más jóvenes.

Esta mutación futbolística ha intensificado el interés de Arabia por Raphinha, que admitió haber recibido una oferta de "cifras altísimas" que el año pasado le habría seducido. Sin embargo, la situación ha cambiado y, como expresó recientemente el jugador, "el próximo paso es la renovación" de un contrato que vence el 30 de junio de 2027. EFE