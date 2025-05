Koke: “Dura derrota”

Madrid, 15 may (EFE).- Koke Resurrección, capitán del Atlético de Madrid, consideró este jueves que el 2-0 en contra frente a Osasuna es una “dura derrota” para su equipo, que no ha sido capaz de “darle la vuelta” al encuentro, y admitió que “da rabia perder de cualquier forma”, más allá de que los dos goles contrarios fueran de cabeza.

“Dura derrota. Veníamos de hacer un buen partido en casa. El equipo ha empezado bien con posesión, pero no hemos tenido esa contundencia como el otro día. Ellos, a balón parado, son fuertes en su casa, se han puesto por delante y no hemos sido capaces de darle la vuelta”, explicó en declaraciones a ‘Movistar’.

El 1-0 fue a balón parado con un testarazo de Alejandro Catena. El 2-0 también fue de cabeza de Ante Budimir. “Da rabia perder de cualquier forma. Sabíamos que ese era uno de sus fuertes y no hemos podido controlarlo”, aseguró Koke, que lamentó: “Cuando no marcas y no eres contundente en las áreas pierdes los partidos”.

Cuando fue cuestionado por el motivo de tantas derrotas en la segunda vuelta, Koke se limitó a decir: “No lo sé”. EFE