El Valencia analiza el documental de Vinicius por si toma medidas en contra

València, 15 may (EFE).- Los servicios jurídicos del Valencia estudian ya el recién estrenado documental sobre Vinícius Jr. ante la posibilidad de emprender medidas contra el mismo si entiende que existen motivos por la imagen que da del club, de su afición y del estadio de Mestalla.

Fuentes de la entidad confirmaron a EFE que se analiza el contenido de 'Baila, Vini', el documental sobre el jugador brasileño del Real Madrid que se estrenó este jueves en España en la plataforma Netflix.

En un partido disputado en Mestalla en mayo de 2023, Vinícius Jr. denunció haber recibido insultos racistas por parte de algunos seguidores valencianistas, lo que llevó a parar el partido y a que el jugador identificara a uno de ellos ante la Policía.

Reanudado el partido, el jugador fue expulsado y fue despedido por Mestalla con el grito mayoritario de 'Tonto, tonto' pero en la rueda de prensa posterior, el técnico Carlo Ancelloti dijo que el estadio se había vuelto "loco" y que toda la grada le había dicho "mono, mono".

Pese a que fue advertido de ello en la misma rueda de prensa, el técnico italiano tardó dos días en reconocer que había generalizado de manera errónea una conducta racista y la repercusión de sus palabras provocó una enorme campaña contra el racismo que mantuvieron la imagen de Mestalla que transmitió el técnico.

"Es verdad que no son 46.000 y ahí pido disculpas, pero no son uno o dos", señaló dos días después. "Cuando me referí a Mestalla, no me referí a 46.000 personas. Es a un grupo que lo ha hecho muy mal como pasó en Mallorca o en Valladolid", apuntó en una rueda de prensa, en la que recordó que los insultos a su jugador empezaron antes incluso del partido.

El Valencia y la Policía identificaron horas después del choque a otros dos seguidores que también habían realizado gestos racistas a Vinícius y los tres fueron juzgados y condenados en un juicio con conformidad de las partes, como autores de un delito contra la integridad moral con agravante de discriminación por motivos racistas.

Además de condenarles a la pena privativa de libertad de ocho meses y al pago de las costas procesales, el fallo les prohíbe acceder a estadios de fútbol que alberguen partidos de Liga y la Federación Española de Fútbol durante dos años,

La sentencia estableció como probado que los tres encausados increparon con gritos, gestos y cánticos a Vinicius referidos al “color de su piel, obrando con evidente desprecio al color negro de la piel del jugador”.

Esos gritos y gestos “de carácter racista”, consistentes entre otras cosas en la repetición de los sonidos “uh, uh uh” y en imitar los movimientos de los monos, causaron al futbolista “sentimientos de frustración, vergüenza y humillación, con el consiguiente menoscabo de su dignidad intrínseca”, detalla la sentencia.

Los autores de estos cánticos mostraron desde el primer momento en que fueron localizados su “arrepentimiento y su intención de disculparse con el jugador”, algo que reiteraron mediante un escrito en su comparecencia, por lo que el fallo les aplicó la atenuante de arrepentimiento. EFE