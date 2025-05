Trump dice que presidente sirio es un "luchador joven y atractivo" tras una "gran" reunión

Doha, 14 may (EFE).- El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo de su homólogo sirio, Ahmed al Sharaa, que es un "luchador joven y atractivo" tras una reunión de más de media hora en Riad, la primera vez que mandatarios de ambos países se reúnen en 25 años.

Trump aseguró de Al Sharaa que es un "tipo joven y atractivo. Un tipo duro. (Con) un pasado fuerte. Un pasado muy fuerte. (Un) luchador", según afirmó a periodistas en el Air Force One al aterrizar en Doha, su segunda parada en su gira en Oriente Medio.

"Tiene muchas posibilidades de aguantar. Hablé con el presidente (turco, Recep Tayyip) Erdogan, que es muy amigo suyo. Cree que tiene posibilidades de hacer un buen trabajo. Es un país destrozado", dijo, en referencia a los catorce años de guerra en Siria.

A Trump se le preguntó también sobre la potencial construcción de una Torre Trump en Damasco: "No, eso no lo he oído. Tendremos que esperar un poco hasta que las cosas se calmen, un poco con el país".

"Creo que tiene el potencial para hacerlo. Es un verdadero líder. Lideró una carga y es bastante sorprendente", aseveró.

El encuentro entre Al Sharaa y Trump, que se produjo durante una reunión especial de los líderes Consejo de Cooperación de Golfo (CCG) en Riad, duró uno unos 33 minutos.

En un discurso este martes en un foro de inversiones en la capital saudí, Trump anunció que, tras hablar con el príncipe heredero saudí, decidió levantar todas las sanciones contra el nuevo gobierno en Damasco para poder estabilizar el país tras la caída en diciembre del régimen de Bachar al Asad.

Ese pedido también le fue elevado a Trump en una reunión previa con Erdogan.

Al Sharaa ha pasado en pocos meses de ser un terrorista declarado por EE.UU. a dirigir una exitosa ofensiva militar, proclamarse presidente de su país tras derrocar a la dinastía de los Al Asad.EFE