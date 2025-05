Trump dice que no querría tomar el camino de la "violencia" con Irán

Doha, 14 may (EFE).- El presidente estadounidense, Donald Trump, pidió ayuda este miércoles a Catar para empujar a Irán a un acuerdo nuclear, ya que la opción "no amigable es un camino violento que no quiero", reiterando un llamado común pare presionar a Teherán en su gira por los países del Golfo.

"Negociar un acuerdo con Irán es con diferencia el camino más amigable. Solo hay dos caminos: el amigable y el no amigable y el no amigable es un camino violento", advirtió Trump en unas palabras durante la numerosa cena de Estado en el palacio Lusail de Doha organizada en honor del presidente estadounidense por el emir catarí, Tamim bin Hamad Al Thani.

"Eres un gran líder y me has estado ayudando. Tienen que escucharse y entender que tienen que moverse y tomar una decisión. Queremos que Irán sea exitoso", aseguró Trump en referencia a la mediación de Al Thani, líder del país del golfo más cercano a Teherán.

"Es una situación peligrosa y quiero hacer lo correcto. Hacer algo que salve a millones de vidas", aseguró Trump, quien desde que comenzó esta gira en Oriente Medio ha reiterado que quiere que Irán cierre un acuerdo que garantice que jamás tendrá un arma nuclear, pero sin mencionar si el enriquecimiento de uranio en porcentajes bajos es una línea roja que mantendrá.

Trump ha echado mano, pese a su inexperiencia diplomática, del enviado especial para la región, Steve Witkoff, que se ha reunido con el ministro de Exteriores, Abás Araqchí, y que ha acompañado a Trump durante el comienzo de esta gira.

El presidente estadounidense está urgiendo a Teherán a que se avengan a una resolución rápida de las negociaciones a cambio de recibir apoyo para su desarrollo económico.

Trump concluyó con esta cena de Estado, que contó con una guardia de honor beduina, cantos, espadas y caballos en el gigantesco palacio emiratí, su primera jornada en Doha, una ciudad que se ha vestido con las mejores galas para recibir al mandatario.

Thani agasajó a Trump llamándolo "hombre de paz" (algo que apelaría al repetido deseo de Trump por hacerse merecedor del Nobel de la Paz) o diciendo que él también usa su lema electoral de "drill, baby, drill" (perfora, nena, perfora) en este estado petrolero.

Trump regresa de este viaje con un acuerdo de compra de al menos 160 aviones comerciales Boeing por parte de Qatar Airways, ventas en sistemas de drones y antidrones y un principio de acuerdo de cooperación en defensa de 38.000 millones de dólares.

Como en Arabia Saudí, la primera parada de la gira, esta cena volvió a contar con una cohorte de empresarios, como el CEO de Boeing, Kelly Ortberg, y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien recordó que tras 2022 Catar dará el relevo a EE.UU. en la organización del torneo en 2026. EFE

(foto)(video)