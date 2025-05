Simeone: “Soy un admirador de Ancelotti, él lo sabe, se lo dije y lo quiero mucho”

Majadahonda (Madrid), 14 may (EFE).- Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, destacó este miércoles su “admiración increíble” por Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, al que quiere “mucho” y le desea “lo mejor” en su nueva etapa en la selección brasileña, tras finalizar su trayectoria en el club blanco al final de LaLiga.

“Valoración, no entraría en esa parcela, porque es una decisión de su club y de él. Creo que, como entrenador, y me imagino que todos los entrenadores que hoy estamos en LaLiga y los que no están trabajando, tenemos una admiración increíble por Ancelotti, por todo su trabajo”, valoró el preparador argentino en rueda de prensa después del entrenamiento matutino en el Centro Deportivo de Majadahonda.

“No sólo por lo que representó en el Real Madrid, cómo trabajó en el Real Madrid, cómo gestionó lo que tuvo que gestionar en el Real Madrid, sino todo lo que hizo en su carrera deportiva”, añadió.

Y remarcó: “Yo soy un admirador de él. Lo sabe, se lo dije, lo quiero mucho y, obviamente, le deseo lo mejor”. EFE