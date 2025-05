Simeone: "El verano pasado el club trabajó en la llegada de jugadores y este año tenemos las mismas condiciones"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha comentado este miércoles que espera que el club tenga "las mismas condiciones" para trabajar en la incorporación de jugadores que el verano pasado, pero que lo harán desde la "tranquilidad" y pensando lo que es mejor para "mejorar" el equipo.

"La temporada pasada el club ya trabajó mejor en las posibilidades de la llegada de futbolistas porque estábamos en condiciones de hacerlo y me imagino que la temporada que viene vamos a estar en las mismas. Pero hay que hacerlo con mucha tranquilidad y siempre pensando en lo que es mejor para mejorar", afirmó el técnico argentino del Atlético de Madrid en la rueda de prensa previa al duelo liguero que mide a los rojiblancos ante Osasuna en El Sadar.

Simeone comentó que espera que el equipo se acerque en sus prestaciones al partido ante la Real Sociedad, continuando con esa "intensidad" y forma de "interpretar el partido". "Después de los partidos ante el Alavés y Las Palmas, vamos a estar con la expectativa todos de ver de qué manera nos vamos a comportar. Esperemos que el equipo compita como tiene que competir", añadió.

El argentino valoró la temporada de Jan Oblak, que está cerca de conseguir su sexto Zamora: "Los números lo están acercando a confirmar ese lugar como Zamora una vez más en el torneo. Habla de un gran trabajo individual de él, y sin lugar a dudas con una ayuda enorme del equipo. Esto es como los delanteros, si no tienen asistidores, no hacen goles. Y si los arqueros no tienen gente que defienda, le hacen goles".

Simeone confesó que no piensa "más allá" del partido ante Osasuna pero que los jugadores internacionales que luego participarán en el Mundial de Clubes tendrán "muchos partidos" y que será "durísimo para ellos". "Intentaremos siempre cuidar al equipo y al club. El Mundial es una oportunidad muy bonita y nos hemos ganado poder representar al Atlético de Madrid en este torneo. Daremos lo mejor y buscaremos las mejores soluciones para poder llegar bien al torneo", agregó.

El entrenador colchonero tuvo palabras cariñosas para Carlo Ancelotti, al que tiene "una admiración increíble" por "todo su trabajo". "No sé cómo gestionó todo lo que gestionó en su carrera deportiva. Soy un admirador de él, y él lo sabe, se lo dije. Lo quiero mucho y obviamente le deseo lo mejor", dijo.

Por último, el Cholo habló de la situación de dos jugadores que han tenido pocos minutos en los últimos partidos como Ángel Correa y Axel Witsel. "Con Correa siempre hablamos al final de temporada para explicar el lugar que tiene dentro del equipo. Y Witsel nos ha dado muchísimo y siempre se ha comportado de la mejor manera, y cuando nos tuvo que ayudar, nos ayudó", concluyó.