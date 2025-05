Macron se muestra "abierto" a que la UE se replantee los acuerdos de asociación firmados con Israel

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, se ha mostrado "abierto" a que la Unión Europea (UE) se replantee la vigencia de los acuerdos de asociación con Israel y ha tildado de "inaceptable" el bloqueo israelí a la ayuda a la Franja de Gaza, que ha tachado de "vergüenza", si bien ha declinado describir lo que está pasando en el enclave palestino como "un genocidio".

Macron ha sostenido en una entrevista concedida a la cadena de televisión francesa TF1 que París ya ha tomado "decisiones" ante la postura israelí, incluida la negativa a "enviar equipo de combate". "Hemos endurecido mucho las cosas", ha dicho, antes de apuntar que la cuestión de suspender los acuerdos de asociación está sobre la mesa.

"Esa cuestión es para los europeos, y está abierta. Ha sido planteada por mi colega neerlandés y otros para saber si las discusiones, los acuerdos de cooperación que hay con Israel, deben seguir. Yo digo, en conciencia, que no podemos hacer como si no pasara nada. Debemos aumentar la presión en este tema", ha explicado.

El mandatario francés, que ha argüido que "no está en manos de un responsable político" valorar si la situación en Gaza supone un genocidio, asunto que deja en manos de "los historiadores", ha reseñado sin embargo que en la Franja hay "un drama humanitario que es inaceptable". "Es un drama y es horrible", ha manifestado.

En este sentido, ha recordado la visita oficial que realizó en abril a la ciudad egipcia de El Arish, cerca de la frontera con Gaza, al tiempo que ha afirmado que allí vio "mujeres y niños heridos". "Una mujer tenía rota la columna vertebral y pasó seis meses sin atención médica. Vi mujeres con cicatrices que no habían cerrado diciendo que querían volver a Gaza", ha relatado.

"Fue una de las peores cosas que he visto hasta ahora. Vi también toda la ayuda que Francia y muchos otros países habían enviado y que estaba en El Arish, bloqueada por los israelíes. Lo que está haciendo a día de hoy el Gobierno de (el primer ministro israelí) Benjamin Netanyahu es inaceptable", ha criticado.

"La crisis humanitaria existente hoy (en Gaza) es la más grave que hemos visto desde octubre (de 2024)", ha explicado Macron, que ha defendido que la posición de Francia sobre este asunto ha sido "constante", al tiempo que ha reiterado su condena a los "ataques terroristas" del 7 de octubre de 2023.

TRABAJAR PARA UNA SOLUCIÓN "POLÍTICA"

De esta forma, Macron ha resaltado que Francia "reconoció el derecho de Israel a defenderse, pero como democracia". "Nuestra lucha desde el 7 de octubre de 2023 ha sido liberar a todos los rehenes (...) y desmilitarizar a Hamás", ha argumentado, antes de ahondar en que Francia defiende desde hace meses que "la solución no es atacar Gaza de forma indiscriminada".

"En octubre (de 2024), pedí un alto el fuego. En noviembre, organizamos la primera conferencia humanitaria para Gaza en París. Hemos luchado incansablemente para detener este conflicto", ha aseverado el mandatario francés, quien ha destacado la importancia de Estados Unidos para impulsar la reactivación del alto el fuego, pactado en enero y roto por Israel el 18 de marzo, cuando relanzó su ofensiva contra el enclave.

"Necesitamos a Estados Unidos, porque quien realmente tiene la influencia es el presidente (estadounidense, Donald) Trump", ha explicado. "He usado palabras muy duras, me he enfadado con Netanyahu. Francia sola, incluso con los demás países europeos, puede ejercer toda la presión del mundo, pero no depende de nosotros, sino de las armas estadounidenses", ha puntualizado.

Así, ha apuntado que trabaja "muy estrechamente" con Trump para trasladarle que Washington impulsó el alto el fuego de enero, que "salvó muchas vidas". "Desde marzo se rompió el alto el fuego y se cerraron todas las rutas humanitarias", ha lamentado, antes de reiterar que la situación es "terrible", dado que en Gaza "no hay agua, no hay medicinas, no se puede sacar a los heridos y los médicos no pueden entrar".

"Lo que están haciendo (las autoridades israelíes) es una vergüenza", ha insistido, antes de agregar que es necesario "luchar sin reservas" para lograr una "reapertura" de pasos fronterizos y la entrada de ayuda humanitaria. "Primero, porque se trata de vidas", ha destacado Macron, quien ha insistido en que, tras ello, es necesario trabajar para lograr "la desmilitarización de Hamás, la liberación de los rehenes y la construcción de una solución política".

"La única manera de lograrlo es que exista un Estado de Palestina y un Estado de Israel que convivan, reconociéndose mutuamente y reconociendo el derecho de todos a vivir en seguridad", ha defendido, al tiempo que ha puntualizado que "no se puede hablar de la guerra en Ucrania si no se habla de Gaza, porque no hay un doble rasero". "No se puede negar del derecho de un pueblo y negar el derecho de otro", ha zanjado.