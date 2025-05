China desafía prejuicios: sube credibilidad de sus armas tras choque India-Pakistán

(Bloomberg) -- El reciente conflicto entre India y Pakistán está provocando una reevaluación de las armas chinas, cuestionando la percepción de su inferioridad frente a las armas occidentales y despertando algo de preocupación en países desconfían de Pekín.

Pakistán elogió el uso de sus aviones J-10C chinos para derribar la semana pasada cinco cazas indios, entre ellos aviones Rafale de fabricación francesa, en respuesta a los ataques indios. Aunque las informaciones no han sido confirmadas y la India no ha hecho comentarios, el fabricante del avión vio cómo su capitalización bursátil se disparaba en más de 55.000 millones de yuanes (US$7.600 millones), es decir, más de una cuarta parte, al final de la semana pasada.

Hu Xijin, exredactor jefe del tabloide nacionalista chino Global Times, advirtió en redes sociales que, si las declaraciones de Pakistán eran ciertas, Taiwán debería sentirse “aún más asustada”. Pekín considera la isla como parte de su territorio y se ha reservado el derecho de utilizar la fuerza militar para controlarla.

Inicia tu día bien informado con el boletín CincoCosas. Suscríbete gratis aquí.

Taiwán siguió de cerca el enfrentamiento entre Pakistán y la India, según Shu Hsiao-Huang, investigador asociado del Instituto de Investigación de Defensa y Seguridad Nacional, un centro de estudios militares financiado por el gobierno con sede en Taipéi.

“Es posible que tengamos que reevaluar las capacidades de combate aéreo del Ejército Popular de Liberación, que podrían estar acercándose, o incluso superando, el nivel de los despliegues aéreos de EE.UU. en Asia Oriental”, afirmó Shu. Añadió que Washington debería plantearse vender sistemas más avanzados a Taiwán.

Mientras el presidente Xi Jinping ha intentado modernizar el ejército más grande del mundo en cuanto a número de efectivos, el Ejército Popular de Liberación se ha visto envuelto en escándalos. Esto ha suscitado dudas sobre la preparación para el combate de su poderosa y secreta Fuerza de Cohetes, responsable de los misiles convencionales y que desempeñaría un papel crucial en cualquier invasión de Taiwán.

El éxito del J-10C, que ha sido sometido a pocas pruebas de combate y se utiliza para patrullar el estrecho de Taiwán, parece contrarrestar esas dudas. Sin embargo, aún no está claro cómo se desempeñaría frente a cazas estadounidenses como el F-16, que constituyen la mayor parte de los aviones de Taiwán y han demostrado su eficacia en combate durante décadas y en diferentes ejércitos.

Otra arma china que utiliza Pakistán también será objeto de un intenso escrutinio por parte de los adversarios de Pekín. Las piezas de misiles aire-aire PL-15 chinos encontradas en la India tras los derribos denunciados sugieren que estas armas, desplegadas en los aviones J-10C de Pakistán, demostraron su eficacia en su primer uso conocido en combate. Con una velocidad máxima superior a Mach 5, el PL-15 es un rival de los misiles aire-aire occidentales.

China es el cuarto mayor exportador de armas del mundo, pero sus clientes son en su mayoría países en desarrollo como Pakistán, que cuentan con fondos limitados. Los últimos acontecimientos podrían reforzar las ventas de Pekín, ya que las principales economías de Europa y Asia están atendiendo el llamado del presidente Donald Trump para aumentar el gasto en defensa.

“Hay muchas posibilidades de que los sistemas de armas que China puede ofrecer resulten aún más atractivos para los compradores potenciales”, especialmente en el Sur Global, afirmó James Char, profesor adjunto del Programa sobre China de la Escuela de Estudios Internacionales S. Rajaratnam, señalando que el J-10C ni siquiera es el avión más avanzado de China.

La compra de armas también se ha convertido en un tema central para los países en desarrollo, que están considerando la posibilidad de adquirir armas de EE.UU. para apaciguar a Trump y satisfacer sus exigencias de reducir los desequilibrios comerciales. Varios de estos países consideran a China como uno de sus principales socios comerciales y podrían plantearse adquirir también sistemas del país asiático.

Las ventas de armas de China en el extranjero han ido creciendo. El promedio anual vendido entre 2020 y 2024 se triplicó con creces en comparación con 2000 y 2004, según cálculos basados en datos del Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo. El gobierno chino y las empresas estatales no revelan datos de exportaciones de armas.

Algunas de las mayores empresas estatales, también incluidas en la lista negra de EE.UU., son Norinco Group, que fabrica vehículos blindados y sistemas antimisiles; Aviation Industry Corporation of China, cuya filial AVIC Chengdu Aircraft Co. fabricó los J-10C; y China State Shipbuilding Corp., fabricante de fragatas y submarinos.

M. Taylor Fravel, director del Programa de Estudios de Seguridad del Instituto Tecnológico de Massachusetts, advirtió que el avión chino estaba destinado principalmente al combate aéreo, mientras que el Rafale estaba diseñado para llevar a cabo muchos tipos de misiones, lo que significa que el J-10 podría tener una ventaja.

Sin embargo, las exportaciones de armas chinas han sufrido por años de defectos, según especialistas, quienes añaden que los sistemas aparentemente baratos pueden agotar los presupuestos de seguridad debido a los gastos de mantenimiento.

“China atrae a los clientes por su equipo militar con precios reducidos y financiación, pero hay costos ocultos, especialmente cuando el equipo funciona mal”, escribió Cindy Zheng, entonces investigadora de Rand Corp., en un trabajo de investigación justo antes de incorporarse a la Comisión de Revisión Económica y de Seguridad EE.UU.-China en las últimas etapas de la administración Biden.

En 2022, Myanmar tuvo que inmovilizar su flota de aviones de combate chinos debido a grietas estructurales y otros problemas técnicos. Bangladesh presentó el año pasado quejas a Pekín sobre la calidad de su material militar. Incluso la Armada de Pakistán ha tenido problemas con sus fragatas F-22P, lo que la ha obligado a operar los buques con capacidades muy mermadas.

“Las dudas sobre la capacidad de combate y otras cuestiones, como la interoperabilidad con plataformas no chinas, han obstaculizado la capacidad de China para expandir sus exportaciones más allá de un puñado de países”, escribió la semana pasada Eric Zhu, analista asociado senior de Bloomberg Intelligence, en una nota.

El Ministerio de Defensa de China no respondió a una solicitud de comentarios sobre los defectos de las armas en el pasado y el reciente rendimiento del J-10C. Pekín afirma regularmente que su ejército ayuda a mantener la estabilidad mundial y que prefiere resolver la cuestión de Taiwán de forma pacífica.

Xi ha intentado dar un giro a la industria de defensa china reuniendo a los sectores militar y civil, en un esfuerzo por transformar el EPL en una fuerza moderna para 2027.

Esto ha dado lugar a avances como el lanzamiento en diciembre de sus primeros buques de asalto anfibio de última generación, considerados los más grandes del mundo en su tipo. Ese año circuló en redes sociales un vídeo de lo que se cree que es un vuelo de prueba del avión de combate de sexta generación del país, lo que provocó una subida de las acciones de las empresas de defensa.

Pero es erróneo calificar el posible éxito del J-10C como un “momento DeepSeek” para el ejército chino, dijo Fravel, refiriéndose al chatbot con inteligencia artificial que sorprendió al mundo a principios de este año, y señaló que el diseño del avión no era nuevo.

“Pero no es necesario que sea un momento DeepSeek para que sea significativo”, añadió. “Se está aprendiendo mucho sobre el rendimiento de los sistemas chinos en condiciones de combate”.

Nota Original: Chinese Weapons Gain Credibility After Pakistan-India Conflict

MÁS CONTENIDO EN ESPAÑOL:

Suscríbase aquí al boletín Cinco CosasBloomberg en español está en LinkedInConozca nuestro canal de WhatsApp

--Con la colaboración de Colum Murphy, Alastair Gale y Philip Glamann.

More stories like this are available on bloomberg.com

©2025 Bloomberg L.P.