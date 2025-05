Alcaraz se arranca con el italiano y asegura que la victoria le da "mucha confianza"

Roma, 14 may (EFE).- El español Carlos Alcaraz, número 3 del mundo, se atrevió este miércoles a hablar en italiano en la pista central del Foro Itálico del Masters 1.000 de Roma en el que accedió a las semifinales tras batir al inglés Jack Draper (6-4 y 6-4), una victoria que aseguró le da "mucha confianza".

"Estoy muy contento por el partido de hoy", dijo en italiano, justo antes de ser interrumpido por una ovación del estadio, agradecida por el atrevimiento.

"No hablo bien el italiano, espero hablar mejor la próxima vez", añadió antes de recibir otro gran aplauso.

Ya en inglés, como es habitual, reflexionó sobre el partido: "Es un placer jugar en Roma, estoy muy contento por el nivel y la actuación. La última vez que jugué con el fue muy difícil".

"Lo más importante fue no pensar en el resultado, no pensar en si iba abajo o no. Solo he intentado hacer las cosas que me divierten, jugar agresivo, dejadas... y eso es lo que croe que ha marcado la diferencia", comentó.

Alcaraz mostró signos de estar muy bien físicamente, pues ayer jugó dos horas y media ante el ruso Karen Khachanov.

"He jugado a gran ritmo todo el partido. No le he permitido dominar o tener intercambios largos. Muy contento de como he encarado el partido. Este partido me da mucha confianza", añadió

Contra Draper perdió en Indian Wells, hace apenas unos meses: "Tengo mucho respeto por Jack. Es un jugador excelente que siempre quiere mejorar. Y hemos visto esa mejora con los años. Le deseo lo mejor. Muy contento de cómo he encarado el partido después del Indian Wells. He lidiado con los nervios de otra manera, con mucha confianza todo el partido".

En las semifinales, Alcaraz se medirá al ganador del duelo entre el italiano Lorenzo Musetti y el alemán Alexander Zverev, vigente campeón del torneo. EFE