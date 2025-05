Zelenski se reunirá con Erdogan en Ankara y volará a Estambul si se desplaza allí Putin

Kiev, 13 may (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, explicó que tiene previsto reunirse el jueves con su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, en Ankara, desde donde volará a Estambul si el jefe del Kremlin, Vladímir Putin, viaja finalmente a esa ciudad para entablar contactos directos encaminados a poner fin a la guerra.

“Esperaremos a (...) Putin en Turquía. Para que Rusia no manipule con las ciudades y no diga que no está dispuesto a viajar a Ankara, sino solo a Estambul" entonces él y Erdogan viajarían a Estambul, dijo en una rueda de prensa Zelenski.

"He trasladado esta señal al presidente Erdogan y la parte turca está dispuesta para que él y yo volemos a Estambul", señaló.

Zelenski propuso el domingo a Putin que ambos líderes se reúnan en persona en Turquía este jueves, cuando deben comenzar en Estambul las negociaciones directas entre ambas partes que ha propuesto el presidente ruso el domingo pasado.

El Kremlin no ha aclarado hasta el momento si Putin acudirá al cara a cara al que le ha retado Zelenski, quien ha dejado claro que esperará al mandatario ruso en Turquía para dejar en evidencia su supuesta falta de interés en poner fin a la guerra si no se presenta.

“Hacemos todo lo posible para que la reunión tenga lugar”, dijo también Zelenski, quien explicó que espera llegar a un acuerdo con Putin para que se declare un alto el fuego en caso de que tenga lugar el encuentro. EFE