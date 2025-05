Vicente del Bosque: "La trayectoria de Ancelotti ha sido magnífica y será difícil para los que vengan detrás"

El extécnico español Vicente del Bosque calificó este martes de "magnífica" la trayectoria que ha tenido Carlo Ancelotti como entrenador del Real Madrid, algo que se lo va a poner "difícil" a los siguientes que ocupen el banquillo madridista, mientras que, por otro lado, elogió la figura de Lamine Yamal por estar "demostrando un comportamiento como futbolista extraordinario y también como persona".

"Podemos hablar de varias cosas, primero de la trayectoria de Carlo Ancelotti, que ha sido magnífica. Ha sido un recorrido fantástico y que va a ser difícil para todos los que vengan detrás", aseguró Del Bosque a los medios tras la presentación del acuerdo de Moeve como 'title sponsor' de la Liga F.

El salmantino cree que la clave para triunfar en el conjunto madridista es sobre todo "conducir un grupo" como ha hecho "durante este tiempo" el italiano, del que destacó haber aportado "conocimiento del fútbol y encima tener un vestuario siempre bien avenido".

Del Bosque prefirió no opinar sobre la postura del Real Madrid que aún no ha hecho ningún comunicado oficial sobre la marcha del de Reggiolo, el cual "está siendo ejemplar en todas las contestaciones", y tampoco hace demasiado caso a las críticas que puede haber en Brasil porque Ancelotti no tenga experiencia como seleccionador. "No sé, cuando le fichan es porque ha hecho méritos para estar en la selección de Brasil. Al final, un equipo y una selección tienen puntos en común", subrayó.

"Normalmente, en el día a día hay más roce con los jugadores en un equipo y menos en una selección, pero lo principal es que un entrenador se vuelva creíble para sus jugadores y eso yo creo que lleva a conducir un vestuario", añadió sobre las diferencias que se puede encontrar el cinco veces ganador de la Liga de Campeones.

El exseleccionador nacional tuvo a sus órdenes a Xabi Alonso, cuyo nombre parece el mejor colocado para relevar a Ancelotti. "Era nuestra fuerza. Estaba ahí en el mediocampo con Busquets y eran muy criticados, pero al final eran hombres muy importantes para nosotros", recordó.

Por otro lado, fue preguntado por el joven extremo del FC Barcelona Lamine Yamal y habría encajado en la selección que fue campeona del mundo en 2010. "En la que fue campeón de Europa el año pasado ha jugado muy bien. Sería un jugador importante también, no me cabe la menor duda, y con 17 años", puntualizó.

"Creo que es un jugador muy joven que está demostrando un comportamiento como futbolista extraordinario y también como persona. Yo creo que también en el vestuario seguramente que tiene gente mayor, esa que hablábamos antes de líderes y que seguramente que le educarán en el comportamiento, que también es algo que un jugador tiene que llevar", sentenció.