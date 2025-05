Sinner aplaca el gran momento de Cerúndolo

Roma, 13 may (EFE).- El italiano Jannik Sinner, número 1 del mundo, aplacó este martes el gran momento del argentino Francisco Cerúndolo en los octavos de final de final del Masters 1.000 de Roma y consiguió cerrar una trabajada victoria en dos sets, por 7-6 (2) y 6-3.

El regreso de Sinner tras 3 meses apartado por su positivo en clostebol fue muy reconfortante para el tenista altoaltesino, casi hasta plácido por sus buenas sensaciones en sus dos primeros partidos.

Fue todo rodado hasta que se cruzó con Cerúndolo por el camino, un rival al que respeta y conoce muy bien, pues perdió con él en 2023 en la pista central del Foro Itálico, en el mismo escenario en el que se tomó la revancha.

Cerúndolo fue el primer gran examen de Sinner en su regreso. Ya lo sabía el italiano antes de jugar, pues el argentino llegaba en gran forma, semifinalista en un torneo de Madrid en el que cayó eliminado ante el noruego Casper Ruud, que acabó ganando en la capital española.

Ninguno tuvo su mejor partido, pero Cerúndolo pudo haber hecho mucho daño en el primer set porque Sinner comenzó muy errático. Tuvo 14 fallos no forzados al término del primer envite. Pero lejos de aprovechar esa anomalía, el argentino falló en los momentos clave y acabó con 34 errores no forzados en su cuenta particular que acabaron decantando la balanza en favor del dominador del circuito.

Pesaron mucho esos fallos porque incluso cuando Sinner rompió su saque para poner 3-2, Cerúndolo respondió con otro 'break' que condujo el set inevitablemente al 'tie-break', en el que Sinner arrolló con el 7-2 final en la primera bola de partido que tuvo.

Pidió asistencia médica el italiano por molestias en el pie derecho, donde lució un vendaje que preocupó a los aficionados italianos en un primer momento, pero del que se olvidaron en cuanto comenzó el segundo set.

Porque entonces Sinner volvió a recuperar su nivel. Mejoró radicalmente y atropelló en la primera mitad de manga a un Cerúndolo sobrepasado, frustrado por haber dejado escapar al italiano en el primer set y minimizado por el fervor de una grada volcada con su estrella. Se puso 5-1 Sinner, pero Cerúndolo dio una muestra de orgullo con un 'break' que solo retrasó lo inevitable.

A la cuarta bola de partido que disputó, pero Sinner ya espera rival en los cuartos de final del torneo de su casa, a la que llegó intentando rebajar expectativas de manera poco efectiva, pues todavía no ha perdido un solo set.

El noruego Casper Ruud o el español Jaume Munar será su próximo desafío, en la pelea por acceder a semifinales. EFE