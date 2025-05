La presidenta de la CNMC considera que los compromisos de BBVA en la OPA son "proporcionados y suficientes"

La presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Cani Fernández, ha subrayado que los compromisos asumidos por BBVA para recibir la aprobación del regulador a su oferta por Banco Sabadell son "proporcionados y suficientes".

"Tras un análisis en profundidad, la CNMC ha considerado que los compromisos propuestos por BBVA son suficientemente amplios, tanto desde el punto de vista geográfico como del número de pymes amparadas o por las condiciones y los plazos de vencimiento, y son proporcionados y suficientes para evitar que se materialicen los riesgos detectados para la competencia", ha explicado Fernández durante su comparecencia este martes ante la Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital del Congreso de los Diputados.

La presidenta del regulador ha realizado un breve repaso del proceso de competencia que tenido que seguir la oferta pública de adquisición (OPA) de BBVA sobre Banco Sabadell. La CNMC concluyó que esta operación" podía suponer una amenaza para la competencia efectiva en determinados ámbitos del mercado de banca minorista y en el de servicios de pago".

En cuanto al de banca minorista, la CNMC identificó 96 municipios en los que tras la operación se superaría la cuota conjunta de las dos entidades que se fusionarían en más del 50%, con una adición de más del 15%. De estos municipios, 48 tendrían una situación de duopolio.

Asimismo, se identificaron 72 códigos postales en los que tras la operación se generaría o bien una situación de monopolio como resultado de la concentración (7 códigos postales), o bien una situación de duopolio (65 códigos postales).

La experta también ha querido aprovechar su comparecencia en el Congreso para hacer una defensa del trabajo de la CNMC, que ha calificado de "técnico, riguroso, escrupuloso e independiente".

"Estoy, la verdad, orgullosa, como no puede ser otra manera, de la independencia mostrada por los servicios técnicos y por los consejeros de la Sala de Defensa de la Competencia", ha enfatizado Fernández.

Fernández ha enumerado que durante la operación, la CNMC ha tenido en cuenta las aportaciones de 58 entidades, entre ellas 12 bancos tradicionales, 7 neobancos, 6 asociaciones de consumidores, 6 'fintech', 19 asociaciones de empresas y 8 aseguradoras.

Cani Fernández ha explicado sobre este punto que "el hecho de que una entidad no haya sido admitida como interesada no implica que no haya sido escuchada" durante el proceso. "La condición de interesado implica ese acceso al expediente y a una situación de especial relevancia en el procedimiento que debe estar justificada por una situación cualificada derivada de un interés legítimo y directamente relacionada con el procedimiento tal y como han interpretado los tribunales", ha apostillado.

La presidenta de la CNMC ha recordado el deber de confidencialidad, ya que las partes aportan a este proceso información "del carácter más sensible posible", como planes estratégicos o posiciones de mercado.

"Por supuesto y como no puede ser de otra manera, el diálogo con las partes implicadas en la operación, BBVA y Sabadell, ha sido constante e intenso, tal y como prevé la normativa de control de operaciones de concentración", ha recordado la responsable del regulador de Competencia.