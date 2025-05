Kiev pide a Brasil que use su influencia sobre Moscú para facilitar reunión Putin-Zelenski

Kiev, 13 may (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, Andrí Sibiga, informó este martes de que habló con su homólogo brasileño, Mauro Vieira, y pidió al país sudamericano que apoye el alto el fuego incondicional de 30 días entre Ucrania y Rusia, y use su influencia sobre Moscú para que haya un encuentro entre los líderes de los beligerantes.

"Insté a Brasil a apoyar un alto el fuego incondicional de 30 días como base para unas conversaciones de paz fructíferas", escribió el jefe de la diplomacia ucraniana en un mensaje en su cuenta de la red social X, en la que dio cuenta de que solicitó a su interlocutor brasileño que use la relación entre Brasil y Rusia para avanzar en el diálogo para la paz.

"Pedí a Brasil que utilizara su voz autorizada en su diálogo con Rusia para hacer realidad esta reunión directa al más alto nivel", apuntó Sibiga.

El ministro ucraniano también recordó la disponibilidad del presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, de viajar a Estambul para encontrarse con su homólogo ruso, Vladímir Putin.

Mientras que Putin no ha aclarado si asistirá a Estambul, Zelenski ha afirmado que no aceptará reunirse el jueves en Turquía con ningún otro representante ruso que no sea el jefe del Kremlin. EFE