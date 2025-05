Acciones suben y tasas de Treasuries caen tras sorpresivo IPC

(Bloomberg) -- Los futuros bursátiles estadounidenses subieron y los rendimientos de los bonos cayeron después de que la inflación estadounidense aumentara a un ritmo más lento de lo previsto en abril, lo que refleja un impacto moderado de los aranceles impuestos el mes pasado por el presidente Donald Trump.

Los contratos del S&P 500 sumaban un 0,2%. El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años caía tres puntos básicos, hasta el 4,44%. El índice Bloomberg Dollar Spot descendía un 0,2%.

El índice de precios al consumidor, excluidas las categorías de alimentos y energía, que suelen ser volátiles, subió un 0,2% con respecto a marzo, según datos de la Oficina de Estadísticas Laborales publicados el martes. En comparación con abril del año pasado, el IPC subyacente aumentó un 2,8%, sin cambios respecto al mes anterior. El IPC general registró un incremento del 0,2% y subió un 2,3% en términos anuales.

Los operadores han reducido sus expectativas de recortes de tasas de interés por parte de la Reserva Federal este año ante el alivio de las tensiones comerciales, y los swaps ahora descuentan una reducción de un cuarto de punto para septiembre y otro para fin de año.

Mientras tanto, JPMorgan Chase & Co. aumentó su pronóstico para el crecimiento económico de Estados Unidos después del acuerdo comercial temporal entre EE.UU. y China, y eliminó su previsión anterior de que la economía más grande del mundo caería en recesión en 2025.

“La reciente reducción por parte de la administración de algunos de los aranceles más draconianos impuestos a China debería disminuir el riesgo de que EE.UU. caiga en recesión este año”, dijo el economista jefe para EE.UU. de JPMorgan, Michael Feroli, el martes en una nota. “Creemos que los riesgos de recesión siguen siendo elevados, pero ahora están por debajo del 50%”, indicó.

Algunos de los principales movimientos en los mercados:

Acciones

Los futuros del S&P 500 subían un 0,2% a las 8:33 a.m., hora de Nueva York.Los futuros del Nasdaq 100 subían un 0,4%Los futuros del Dow Jones Industrial Average caían un 0,2%El Stoxx Europe 600 subían un 0,3%El índice mundial MSCI subía un 0,1%

Divisas

El índice Bloomberg Dollar Spot caía un 0,2%El euro subía un 0,3% hasta US$1,1116La libra esterlina subía un 0,4% a US$1,3224El yen japonés subía un 0,2% a 148,17 por dólar

Criptomonedas

bitcóin subía un 1% a US$103.761,26ether subía un 1,4% a US$2.521,33

Bonos

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años caía tres puntos básicos hasta el 4,44%.El rendimiento de los bonos alemanes a 10 años avanzaba un punto básico hasta el 2,66%.El rendimiento de los bonos británicos a 10 años avanzaba un punto básico hasta el 4,66%.

Materias primas

El crudo West Texas Intermediate subía un 1,2% a US$62,68 el barrilEl oro al contado subía un 0,1% a US$3.240,89 la onza

