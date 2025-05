Zelenski saludaría la presencia de Trump en Turquía y confirma que espera a Putin

Kiev, 12 may (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, declaró este lunes que celebraría la presencia del presidente de EEUU, Donald Trump, en la reunión que le ha propuesto a su homólogo ruso, Vladímir Putin, en Turquía este jueves, y confirmó que espera que este acuda a la cita pese a que no ha declarado el alto el fuego de un mes que se le pedía.

"He apoyado al presidente Trump con la idea de conversaciones directas con Putin. He expresado de forma abierta mi disponibilidad a que nos reunamos. Estaré en Turquía. Espero que los rusos no eludan la reunión”, escribió Zelenski en X poco después de que Trump planteara públicamente la posibilidad de volar desde Oriente Medio, donde hará una gira esta semana, a ese país para asistir a la reunión que plantea el presidente ucraniano.

“Por supuesto que todos en Ucrania apreciaríamos que el presidente Trump pudiera estar allí con nosotros en esa reunión en Turquía. Es la idea correcta. Podemos cambiar muchas cosas. El presidente (turco), Recep Tayyip Erdogan, puede ser el anfitrión de esa reunión al más alto nivel”, agregó el presidente ucraniano, que calificó de “muy importantes” las palabras de su homólogo estadounidense.

Zelenski también recordó que Ucrania sigue apostando por la idea inicial de Trump de que se declare un alto el fuego que permita dar un impulso a las negociaciones.

El presidente ucraniano retó el domingo a Putin a un cara a cara en Estambul el jueves.

El jefe del Kremlin había propuesto previamente empezar el jueves en ese país los contactos directos entre ambos bandos sin necesidad de declarar antes un alto el fuego como piden Ucrania y sus principales socios europeos. EFE