Plan de la candidata chilena Tohá permitiría a Codelco retener más ganancias

(Bloomberg) -- Codelco, la mayor empresa minera de cobre, podría retener más ganancias para salir de la deuda y renovar sus yacimientos envejecidos si Carolina Tohá gana las elecciones presidenciales de este año en Chile, según el economista de su comando.

La empresa estatal, que ha entregado más del 70% de sus ganancias en virtud de la política actual del gobierno, debería poder quedarse con una mayor parte dado que está realizando gastos récord para revertir la caída de la producción de cobre y entrar en el negocio del litio, afirmó Álvaro García, sin especificar cuánto más.

“La carga tributaria al fisco capta una altísima proporción de las utilidades totales”, declaró García en una entrevista. “Eso es lo que tiene que cambiar”.

Inicia tu día bien informado con el boletín CincoCosas. Suscríbete gratis aquí.

Poder retener más ganancias reduciría la dependencia de Codelco al mercado de deuda para financiar los más de US$4.000 millones anuales en gastos de capital que ha destinado para el resto de la década, mientras lucha por recuperarse de los niveles de producción más bajos en un cuarto de siglo.

Con la caída que experimentó la producción hasta 2023, los niveles de deuda se dispararon. En la actualidad, la deuda de Codelco es, con amplio margen, la mayor entre los principales productores de cobre seguidos por Bloomberg, de 5,9 veces las ganancias antes de impuestos. Codelco está tratando de recuperar el terreno perdido tras décadas de inversión insuficiente que han provocado el deterioro de la calidad del mineral, lo que significa que tiene que extraer más roca para producir la misma cantidad de metal.

García estuvo muy involucrado en los gobiernos de centroizquierda que rigieron Chile en los años posteriores al fin de la dictadura de Augusto Pinochet. Ocupó numerosos cargos, entre ellos el de ministro de Economía y Energía del expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle.

Ahora es uno de los principales artífices de las propuestas de Tohá, la principal candidata presidencial de la izquierda, que recientemente ocupó el cargo de ministra del Interior del actual presidente, Gabriel Boric. Una encuesta publicada el domingo por Cadem situaba a Tohá en tercer lugar en la carrera por la presidencia, con el apoyo del 12% de los encuestados. Se situó por detrás de los candidatos de derecha Evelyn Matthei y José Antonio Kast. Aun así, si Tohá llega a la segunda vuelta en diciembre, consolidaría el apoyo de la izquierda.

Crecimiento económico

Para complicar aún más las cosas a Codelco, existe una normativa que también le obliga a entregar el 10% de sus ventas. La empresa tiene que pagar alrededor de US$940 millones este año y US$1.000 millones el próximo, según datos recopilados por Bloomberg.

La calificación crediticia de la empresa ya se redujo en 2023 y el centro de estudios Cesco ha advertido de que la deuda podría aumentar hasta US$30.000 millones a finales de la década, desde los más de US$20.000 millones actuales, lo que llevaría el apalancamiento al límite.

El equipo del candidato presidencial de derecha Johannes Kaiser ha dicho que considerará la posibilidad de incorporar capital privado a Codelco y vender activos no esenciales si resulta elegido. Otros candidatos aún no han presentado sus planes para la empresa estatal.

“Necesitan dinero y no permitirles retener los fondos significa que se incurrirá en mucha más deuda”, dijo el analista de BTG Pactual César Pérez-Novoa, especialista en recursos naturales.

Para García, el gobierno podría compensar la eventual pérdida de ingresos estimulando la economía. Un gobierno de Tohá impulsaría el crecimiento aprovechando las energías renovables, las tierras raras y los minerales, cuya demanda, según García, “no ha hecho más que aumentar”.

Según él, uno de los puntos clave de los planes de Tohá es atraer inversiones mediante un enfoque múltiple que incluye la reducción de los plazos de aprobación de proyectos y otros trámites burocráticos, el aumento del gasto en infraestructura, como puertos, y la reducción de los impuestos a las empresas.

Aunque declinó dar detalles sobre la magnitud de la reducción, García afirmó que podría reactivar la propuesta de reforma recientemente archivada por el ministro de Hacienda, Mario Marcel, que preveía reducir el impuesto de sociedades del 27% al 24%.

Según los planes de la campaña, se reduciría el impuesto a las sociedades y la pérdida de ingresos se compensaría con aumentos de otros impuestos, en particular los que gravan la renta de las personas naturales, señaló García.

La reforma fiscal es “una prioridad para incrementar la velocidad y el atractivo de invertir en Chile”, afirmó.

Extrema derecha

En las próximas semanas, Tohá seguirá viajando por Chile antes de las primarias del 29 de junio para elegir al candidato presidencial de la izquierda, reforzando sus vínculos con diferentes asociaciones y presentando su plan de un proyecto político nacional que reúna a representantes de diferentes sectores, dijo García.

Si sale victoriosa en esa votación, en la que sus principales competidores son la exministra de Trabajo Jeannette Jara y el diputado Gonzalo Winter, Tohá pasaría a la primera vuelta de las elecciones presidenciales contra los candidatos de centro y derecha el 16 de noviembre. Una eventual segunda vuelta tendría lugar el 14 de diciembre.

Los inversores han comenzado a descontar una victoria de la derecha ante la creciente preocupación de los votantes por la delincuencia y la migración ilegal. Pero la fragmentación entre los conservadores podría obstaculizar sus posibilidades.

“Evelyn Matthei debiera buscar cubrir el centro político”, dijo García. “Pero si vemos lo que ha ocurrido, es exactamente lo contrario. Evelyn Matthei se ha dedicado más bien a competir con los candidatos de extrema derecha, acercándose a esas posiciones y no alejándose de ellas”.

Sin embargo, al mismo tiempo, muchos observadores de Chile afirman que los vínculos de Tohá con la administración Boric podrían socavar sus posibilidades. El gobierno de Boric solo registró un 22% de aprobación en una encuesta del Centro de Estudios Públicos publicada el 7 de mayo, el nivel más bajo de su mandato.

Alrededor del 60% de los encuestados afirmó que el gobierno debería centrarse más en la delincuencia, que era la principal prioridad de Tohá como ministra del Interior. Su experiencia con el actual presidente es una ventaja, afirmó García.

“Una cosa en la que queremos continuar es precisamente lo que hizo Carolina Tohá en este gobierno que es fortalecer enormemente la institucionalidad que les da seguridad a los ciudadanos del país”, afirmó. “Materializar toda esa nueva institucionalidad que se generó bajo el liderazgo de Carolina Tohá va a ser una tarea fundamental”.

Nota Original: Codelco Would Keep More Earnings Under Toha’s Plan for Chile

MÁS CONTENIDO EN ESPAÑOL:

Suscríbase aquí al boletín Cinco Cosas Bloomberg en español está en LinkedIn Conozca nuestro canal de WhatsApp

More stories like this are available on bloomberg.com

©2025 Bloomberg L.P.