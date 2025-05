Alemania advierte de más sanciones si Rusia no acepta alto el fuego

Londres, 12 may (EFE).- El ministro de Exteriores alemán, Johann Wadephul, advirtió este lunes que si Rusia no está dispuesta a declarar un alto el fuego duradero en Ucrania que haga posible el inicio de conversaciones de paz, Moscú deberá contar con más sanciones, así como con el envío de más armamento para Ucrania.

"En Moscú no deberían subestimar el hecho de que Occidente está dispuesto ahora a ejercer mucha presión", dijo Wadephul a su llegada a la reunión del llamado grupo Weimar+ -que engloba a Francia, Alemania, Italia, Polonia, España, el Reino Unido y la UE- en Londres.

El ministro del nuevo Gobierno alemán, encabezado por el conservador Friedrich Merz, destacó que en el momento actual existe un impulso que podría significar "que Europa por fin vuelva a una situación en la que puede reinar la paz", pero que para ello "Rusia se tiene que mover".

"Alemania espera ahora de Rusia un alto el fuego y después la disposición a negociaciones", afirmó, y advirtió que, de lo contrario, los países europeos están en condiciones de implementar más sanciones y que según sus informaciones también en Estados Unidos la "determinación" es grande en este sentido.

Al mismo tiempo, subrayó que Alemania siempre ha dejado claro que está dispuesta a adicionales envíos de armamento a Kiev.

"Si no empiezan las negociaciones y no entra en vigor un alto el fuego, entonces Alemania con gran seguridad estará dispuesta a preparar más paquetes. No me caben dudas, nuestra coalición está a favor y creo que también obtendríamos apoyo parlamentario adicional", señaló.

Los ministros de Exteriores del llamado grupo Weimar+ se reúnen este lunes en Londres para coordinar los próximos pasos de apoyo a Ucrania y elevar la presión sobre Rusia para que acepte negociar la paz. EFE

(foto)