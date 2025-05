Vollering: "Me encanta demostrar lo que valgo"

Redacción deportes, 10 may (EFE).- La neerlandesa Demi Vollering (FDJ-Suez), que revalidó su victoria en la Vuelta a España femenina tras ganar en la subida a Cotobello (Asturias), aseguró que le "encanta demostrar" lo que vale, y aseguró que ya está "pensando en las próximas carreras".

“Estoy muy feliz de haber ganado esta carrera por segunda ocasión consecutiva. Quería la victoria en Cotobello. Decidí esperar lo máximo posible para lanzar mi ataque definitivo. Fue difícil aguantar tanto rato a rueda, pero estoy contenta de haber ganado como lo he hecho", dijo.

“Estoy muy orgullosa de lo conseguido con el equipo. Ha sido fantástico vernos ganar como lo hemos hecho. Siempre da un poco de miedo disputar una gran vuelta con un equipo nuevo, porque no sabes cómo van a salir las cosas", comentó Vollering.

"En esta carrera nos hemos sabido encontrar bien sobre la bicicleta y hemos demostrado que podemos trabajar muy bien juntas. Mis compañeras hicieron un gran trabajo, desde el primer kilómetro hasta el último. Todas estábamos desempeñando un rol nuevo, y dimos un paso adelante para llevarlo a cabo de la mejor manera. Es fácil trabajar con las chicas de FDJ-Suez. Es un grupo muy majo, y muy motivado. Viví momentos difíciles al principio de la carrera, y se portaron fenomenal para apoyarme y mantenerme motivada. Esto nos ha unido mucho”, apuntó.

“La forma en la que trabajamos como equipo fue fantástica; estoy muy contenta al respecto", continuó, "Es un buen presagio de cara a lo que vendrá durante el año; por ejemplo, en el Tour de Francia. También hemos encontrado algunos detalles que podemos mejorar, y eso es muy positivo. Tenemos que seguir creyendo en nosotras”.

La suiza Marlen Reusser (Movistar), que acabó segunda en la general, aseguró que estaba "súper contenta". "¡Qué más puedo decir! Creo que hemos hecho una muy buena semana con el equipo, creo que hemos tenido un papel central en crear la carrera", indicó.

"Es una pena que no hayamos podido ganar una etapa, porque hemos dominado la carrera cada día. Pero ser segundas en la general conmigo es algo muy bueno, que nos hace felices y nos hace sentir orgullosas. De verdad, ha sido una gran actuación y estoy contentísima de estar en este equipo. Es un resultado muy especial. Hace un año, estaba en muy mal estado, y ahora ser segundo en La Vuelta es increíble. ¡Es una gozada! De verdad, he disfrutado corriendo esta semana con este equipo, con grandes sensaciones, grandes compañeras y un gran staff", aseveró.

"Creo que con esto puedo ganar confianza, pero también me queda trabajo por hacer. No creo que me quede mucho, pero un poquito. Si sigo mejorando, y viendo cómo mis números suben… no puedo decir que batiré a Demi (Vollering), pero seguiré intentando acercarme”, declaró.

La también neerlandesa Anna van der Breggen (SD Worx-protime), al final tercera clasificada tras pagar en los últimos metros el desgaste en la subida, explicó que “quería hacer la carrera dura, y el equipo quería estar en cabeza todo lo posible".

"Así que lo hemos intentado, y finalmente me he encontrado bien. No quería esperar a hacer la carrera dura en la última subida, y creo que ha funcionado. Me he quedado más cerca que en la última etapa de montaña. Al final, ha sido un buen día y todo ha ido según el plan. Sencillamente quería mantener mi ritmo, manteniéndolo al límite. Si hubiera sido más lento, creo que ella (Demi Vollering) habría acabado antes (sonríe). Así que ha ido bien y siento que he ido a mejor. Por supuesto me hubiera gustado poder seguirle en el último kilómetro, pero ese es el último pequeño escalón que queda por hacer”, argumentó.

“Conseguir este resultado me da una gran motivación. Ver cómo ha rendido todo el equipo durante toda la semana me motiva todavía más a conseguir ser la mejor versión de mí misma. En días como hoy, tienes que aprender a sufrir y vaciarte", comentó.

Para la neerlandesa Marianne Vos (Visma), ganadora de la clasificación por puntos, "el maillot verde es una gran satisfacción" después de haber "vivido una gran semana con el equipo" en la que lucharon "en cada etapa" y con dos victorias parciales y este jersey.

"El trabajo del equipo ha sido increíble. No les puedo agradecer lo suficiente toda su dedicación. También hay mucho trabajo detrás de las cámaras. Las chicas se entregan tanto cada día que ha sido muy bonito verles trabajar. Esto éxito no es para mí, si no para todo el equipo”, destacó. EFE