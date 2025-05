Valverde considera que el Athletic "ha hecho una gran competición" en la Liga Europa

Lezama (Bizkaia), 10 may (EFE).- El entrenador del Athletic, Ernesto Valverde, considera que su equipo ha llevado a cabo "una gran competición" en la Liga Europa, de la que fue eliminado el jueves en semifinales ante el Manchester United en Old Trafford.

En esta Europa League, el Athletic completó una gran Fase de Liga, en la que fue segundo entre 36 equipos, y después eliminó con cierta autoridad a la Roma y al Glasgow Rangers, en octavos y cuartos de final.

Valverde tiene claro que "llegar a una semifinal europea no es fácil". Yo en todo lo que llevo entrenando -más de 20 años- creo que he llegado tres veces y el Athletic la ha alcanzado tres veces en toda su historia", reparó.

"No es sencillo", dimensionó el valor de sobrevivir casi hasta el final en un torneo en el que "un mal día, un error puntual o un error del árbitro te saca de la competición". "Y hay que aceptarlo. Hemos hecho una gran competición y con el tiempo estaremos más satisfechos", valoró.

En ese sentido, al técnico rojiblanco le gustó el comportamiento de su equipo en Old Trafford hasta el minuto 71, cuando llegó el empate a uno y ya se vio que remontar el 0-3 de la ida era ya prácticamente imposible.

"No me gustó como acabó el partido -el derrumbe final hasta el 4-1 final- pero tuvimos nuestro momento de meterles presión", valoró, destacando el entregado comportamiento de la afición rojiblanca con su equipo.

"Es algo de lo que nos beneficiamos en el campo y al mismo tiempo nos enorgullece. La gente estuvo siempre con nosotros, animándonos y tuvo ese atisbo de esperanza de superar las adversidades que tuvimos, sobre todo cuando con el 0-1 les tuvimos metidos en el área. Pero nos faltó un punto de precisión y claridad para aprovechar las ocasiones y meter aún más presión", reflexionó.

Y ya sobre la final, que se disputa el 21 de mayo precisamente en San Mamés entre el Manchester United y el Tottenham Hostspur, dijo no tener "absolutamente ninguna" preferencia.

Por otro lado, a Valverde se le volvió a preguntar hoy si tiene decidida su continuidad para la próxima temporada, algo que en Bilbao sorprendería sobremanera que no se produjese ante las buenas temporadas que está encadenando en esta su tercera época en el club en el que se formó como técnico.

"Está claro que se está acercando el momento en el que todo se concreta. Me estás haciendo esa pregunta porque los resultados han sido buenos y estamos ahí. Vamos a ver y intentar a terminar bien", aplazó.

"Pero si estoy a gusto y me encuentro bien ...y si no estoy bien o veo que el equipo no está bien tampoco soy de aprovechar determinadas circunstancias. Lo llevo desde la normalidad, ya lo veremos ahora en poco tiempo. Está bien pensar un poco en lo que me pasa por la cabeza. Nada más", zanjó. EFE

(foto)