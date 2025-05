Sinner: "Si hubiese acabado de otra forma, hubiera sido también un gran día"

Roma, 10 may (EFE).- El italiano Jannik Sinner, número 1 del mundo, aseguró este sábado, tras su victoria ante el argentino Mariano Navone, al que aplacó en dos sets (6-3 y 6-4) en el que fue su regreso tras cumplir 3 meses de sanción, que "aunque hubiera acabado de otra forma, hubiera sido también un gran día".

"Es una emoción fantástica, tres meses es bastante tiempo aunque me pude divertir con la familia y los amigos, pero estoy muy contento de poder jugar al tenis, es lo que me gusta y es genial estar de vuelta", dijo sobre la pista central tras la victoria.

"No hay lugar más bonito para jugar al tenis que éste", añadió.

Y completó su discurso con una frase que volvió a arrancar los aplusos: "Es duro no jugar durante tres meses porque no tienes 'feedback'. Hoy me he ido por momentos, pero estoy contento de haber ganado. Y aunque hubiera sido diferente, habría sido un buen día". EFE