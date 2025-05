Marc Márquez señala que los sábados se le "están dando bien", pero prefiere los domingos

Redacción deportes, 10 may (EFE).- El español Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP25), vencedor de la carrera 'sprint' del Gran Premio de Francia de MotoGP, ha señalado que "de momento los sábados" se le "están dando muy bien, pero preferiría que fuese al revés, "salir bien los domingos y sacar algún sábado".

"Bueno, al final la velocidad está, la confianza también, así que mañana veremos si podemos intentar seguir con la misma dinámica y con la misma concentración, sobre todo sin cometer ningún error", destacó Márquez.

Marc Márquez reconoció haber recordado el error de Jerez. "He decidido esperar porque intuía, por cómo habían ido los entrenamientos, que las últimas vueltas serían las mías buenas, y ya en la tercera o cuarta me he empezado a encontrar más cómodo y he empezado a mejorar el ritmo. Hemos podido alcanzarlo -a Fabio Quartararo-, superarlo y aumentar la distancia hasta el final", explicó. EFE