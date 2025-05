Los Comandos de la Frontera niegan ser los autores del ataque con 12 muertos en Ecuador

Bogotá, 9 may (EFE).- Los Comandos de la Frontera, una disidencia de la antigua guerrilla de las FARC a la que las autoridades de Ecuador atribuyen el ataque que este viernes dejó doce muertos, entre ellos once militares, y un herido, aseguraron que no son los responsables de esa matanza.

"La organización política-militar Comandos de la Frontera no tiene ninguna responsabilidad en los lamentables hechos que han ocurrido en territorio ecuatoriano, según un comunicado difundido por el Ejército ecuatoriano, con fecha del día 09-05-2025; y que circula por los diferentes medios de comunicación digital", señala ese grupo en un mensaje divulgado por medios locales, cuya autenticidad no ha sido confirmada.

Según el Ejército ecuatoriano, el enfrentamiento ocurrió durante un operativo militar contra la minería ilegal en la Amazonía ecuatoriana en el sector de Alto Punino, donde han proliferado en los últimos años los campamentos de mineros ilegales de oro y que se encuentra en el límite entre Napo y Orellana, provincia fronteriza con Colombia. EFE