Francia, R.Unido, Alemania y Polonia amenazan a Putin con sanciones si no acepta tregua ya

Kiev, 10 may (EFE).- Los líderes de Francia, Reino Unido, Alemania y Polonia tomaron este sábado desde Kiev la iniciativa en los esfuerzos para poner fin a la guerra que hasta ahora había liderado la Casa Blanca, y amenazaron al Kremlin con sanciones contundentes adicionales si no acepta el alto el fuego de un mes que le exigen que declare este lunes.

“Hemos acordado que a partir del lunes, 12 de mayo, debe comenzar un alto el fuego completo e incondicional de al menos 30 días. De forma conjunta se lo pedimos a Rusia”, dijo el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, que lleva semanas reclamando una tregua, en una rueda de prensa con los jefes de Estado y de Gobierno que le visitaron en Kiev.

“Sabemos que contamos en esto con el apoyo de Estados Unidos”, agregó Zelenski, que explicó que los dirigentes europeos reunidos en la capital ucraniana responderán con nuevas sanciones a los sectores energético y bancario de Rusia si Moscú sigue negándose a declarar esta tregua de un mes.

El primer ministro británico, Keir Starmer, dijo por su parte que los aliados de Kiev presentes en la capital ucraniana rechazan la exigencia del Kremlin de que Ucrania deje de recibir armas de sus socios como condición para declarar el alto el fuego, y dijo que incrementarán junto con EEUU la presión contra Rusia si Moscú se resiste a bajar las armas.

Según explicó el presidente francés, Emmanuel Macron, EEUU se ocupará de verificar el cumplimiento del alto el fuego si Rusia lo acepta. En caso de que Moscú lo viole, Macron adelantó que se aprobarán “sanciones masivas” contra Rusia coordinadas entre Europa y EEUU.

El presidente francés dijo asimismo que un alto el fuego de un mes permitiría empezar a negociar de “inmediato” sobre otros asuntos clave como las garantías de seguridad que debe recibir Ucrania de sus socios una vez termine el conflicto armado.

Después de su reunión y antes de salir a dar la rueda de prensa, los líderes europeos presentes en Kiev -incluido Zelenski- hablaron por teléfono con el presidente de EEUU, Donald Trump, según confirmaron en sus redes sociales Macron y Starmer.

“Llamando al presidente Trump juntos desde Kiev. Nuestro llamamiento común: debe haber un alto el fuego de 30 días que comience el lunes, incondicional, que allane el camino para una paz sólida y duradera en Ucrania”, escribió Macron en X sobre una foto de los cinco líderes escuchando con atención un teléfono móvil.

En la primera reacción pública desde EEUU a las declaraciones de los líderes europeos, el representante especial para Ucrania de Trump, el general retirado Keith Kellogg, compartió en X un mensaje del ministro de Exteriores de Kiev, Andrí Sibiga, en el que resumía las conclusiones de la reunión de hoy en Kiev, e insistió en que una tregua de un plazo inicial de un mes es fundamental para avanzar hacia el fin de la guerra.

Moscú reaccionó a las amenazas europeas -respaldadas, según los líderes que viajaron a Kiev, por EEUU- de nuevas sanciones a través del portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

"Nos hemos acostumbrado a las sanciones. Ya incluso nos imaginamos qué haremos después de que se anuncien y cómo minimizaremos sus consecuencias. Ya lo hemos aprendido. Por lo tanto, asustarnos con sanciones es una pérdida de tiempo", dijo Peskov a la televisión pública rusa.

El portavoz de Putin también declaró que Rusia no aceptará declarar el alto el fuego de como mínimo un mes que le piden Kiev, Washington y los europeos si Ucrania no deja de recibir armas de sus aliados occidentales, una posibilidad que no están dispuestos a aceptar Zelenski y sus socios.

A esto respondió el canciller alemán, Friedrich Merz, que se estrenaba en el cargo con su primer viaje oficial a Ucrania. “La ayuda a Ucrania y buscar un cese el fuego son dos caras de la misma moneda”, declaró en la rueda de prensa descartando aceptar esa exigencia rusa.

“Sabemos que lo que quiere Putin es dilatarlo todo para ganar tiempo. Rusia no se moverá si no aumentamos la presión", dijo también Merz. EFE

(foto)(vídeo)