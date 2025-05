Fermín Aldeguer: "Estoy supercontento de compartir podio con mi ídolo de toda la vida"

Redacción deportes, 10 may (EFE).- El español Fermín Aldeguer (Ducati Desmosedici GP24), tercero en la carrera 'sprint' del Gran Premio de Francia de MotoGP, reconoció estar "supercontento" de compartir el podio con quien lo ha compartido, su compañero y con el que ha sido su "ídolo de toda la vida, así que con muchas ganas de más".

"Nuestro objetivo no es estar siempre aquí, es estar luchando por ese top diez, pero claro, ya no estaré tan contento", dijo Aldeguer, quien asegura: "Si mañana las condiciones son como las de hoy, podemos luchar por el podio", pero precisó que si llueve le costará mucho más al no tener experiencia. EFE