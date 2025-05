El argentino Cerúndolo apea al chileno Jarry en Roma, donde fue finalista

Roma, 10 may (EFE).- El argentino Francisco Cerúndolo derrotó este sábado en la segunda ronda del Masters 1.000 de Roma y en dos sets, por 7-6 (4) y 6-3, al chileno Nicolás Jarry, que no pudo repetir la gesta de la pasada edición, donde jugó por el título ante el alemán Alexander Zverev.

Cerúndolo se midió a la gran revelación de la pasada edición. Y la doblegó con trabajo, con cabeza, con buen tenis y con contundencia en el segundo set. Jarry quiso volver a conquistar Roma y su público, pero no pudo ante la solidez de actual número 18, mejor en cómputo global de una batalla de casi dos horas de duración.

El argentino, reciente semifinalista en Madrid, más regular en los intercambios largos, acompañado de la sensación de estar algo más fresco en lo físico, confirmó su gran estado de forma. Inició derrochando energía, generándose 4 puntos de 'break' para ponerse con una ventaja que, sin embargo, no confirmó con su saque.

Pudo volver a quebrar, pero con 2-2 Jarry salvó tres bolas para mantener su saque y la manga se decidió en el 'tie-break', a favor del argentino.

Ya en el segundo envite, Jarry volvió a tener algo más de problemas para mover a Cerúndolo y tuvo que volver a salvar una bola de 'break'. La insistencia del argentino le llevó a romper para poner el 4-2 y encarrilar la merecida victoria.

En tercera ronda se medirá al austríaco Sebastian Ofner (143), verdugo del estadounidense Francis Tiafoe (16).

"Ha sido un partido muy duro, él fue finalista aquí el año pasado así que seguro que se sentía con confianza aquí. Cada golpe suyo era bueno y muy fuerte. Ha habido que correr mucho. Pero me la banqué muy bien y estoy muy contento con la victoria de hoy porque era muy complicada", dijo tras la victoria.

"He estado trabajando mucho estos años. Tengo 26, me queda mucho todavía pero tengo que madurar como persona y jugador. Este año he ganado consistencia. Me he dado la oportunidad de jugar ciertas cosas que antes no podía", añadió.

Además, el italiano Matteo Gigante cayó en dos sets ante el checo Jakub Mensik, que se medirá en tercera ronda al húngaro Fabian Marozsan, ganador en su duelo ante el ruso Andrey Rublev. EFE