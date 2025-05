Cientos de personas conmemoran a las víctimas españoles del nazismo en Gusen, en Austria

Gusen (Austria), 10 may (EFE).- Cientos de personas de varios puntos de España conmemoraron este sábado a los más de 4.000 republicanos españoles asesinados por los nazis durante la II Guerra Mundial en Gusen, un campo de concentración adjunto al de Mauthausen, situado en el oeste de Austria.

En el acto, organizado por la asociación Amical de Mauthausen, participaron el ministro español de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, la fiscal de Memoria Democrática, Dolores Delgado, así como el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

Además, acudieron unos 200 estudiantes de escuelas secundarias de varios lugares de España a este acto que dio inicio a las conmemoraciones entre hoy y mañana del 80 aniversario de la liberación de Gusen y Mauthausen.

Para mañana, domingo, se espera también la participación de los reyes de España, Felipe VI y Letizia, en los actos oficiales de Mauthausen.

En su discurso ante familiares y descendientes de los españoles asesinados en Gusen, Bustinduy aseguró que las democracias europeas "se construyeron sobre millones de muertos", sean judíos, gitanos, presos políticos, socialistas, anarquistas o comunistas.

"Europa se construyó como democracia sobre la promesa mínima de hacer imposible un mundo en el que eso volviera a suceder, sobre la promesa de no olvidar", dijo.

"La memoria mira el presente y mira hacia delante y nos fija el deber de seguir el ejemplo que dieron los antifascistas españoles y defender la libertad, defender la justicia y defender la democracia", agregó.

"Como miembro del Gobierno, quiero pedir perdón. A los héroes antifascistas que dieron su vida aquí y a sus familias por el silencio y el olvido que sufrieron durante décadas", concluyó Bustinduy.

En Gusen, un campo de concentración situado a unos pocos kilómetros de Mauthausen, fueron internados unos 5.000 españoles republicanos, de los cuales unos 4.000 murieron.

Allí tuvieron que trabajar decenas de miles de personas en condiciones infrahumanas en minas de granito y en fábricas de la industria militar nazi.

Dolores Delgado destacó en su intervención que "el Estado (español) tiene una deuda con las víctimas", por ignorar durante décadas a los españoles deportados y asesinados durante el nazismo.

"Esa deuda nos obliga a todos a recordar a las víctimas, tomando la bandera de la defensa de los derechos humanos, porque estamos hablando de derechos humanos, de libertad y de democracia", dijo la fiscal.

"Esta sociedad, hasta que no conozca la verdad, hasta que no rinda homenaje a esos hombres y mujeres, que lo dieron todo por la libertad y por la democracia, no habremos saldado esa deuda", agregó Delgado.

"Es una deuda que tenemos que saldar. Y desde la justicia os aseguro que ahora que tenemos las herramientas para ello lo vamos a hacer y lo vamos a hacer desde la Fiscalía", concluyó.

Delgado hacía así referencia a la reciente investigación abierta para esclarecer las responsabilidades y la existencia de una posible estrategia conjunta entre la dictadura de Francisco Franco y el régimen nazi en la detención y traslado de miles de españoles a campos de exterminio nazis. EFE

