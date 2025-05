Trump dice que un arancel del 80% a China “parece adecuado”

(Bloomberg) -- El presidente Donald Trump planteó un arancel del 80% a China de cara a las negociaciones que comienzan el sábado e instó Pekín a hacer más para abrir su mercado a los productos estadounidenses.

“¡Un arancel del 80% a China me parece adecuado! ¡Depende de Scott B!”, dijo Trump en una publicación en redes sociales el viernes por la mañana, en referencia al Secretario del Tesoro, Scott Bessent.

“CHINA DEBERÍA ABRIR SU MERCADO A EE.UU. ¡SERÍA MUY BUENO PARA ELLOS! ¡LOS MERCADOS CERRADOS YA NO FUNCIONAN!”, escribió en otra publicación.

Bessent y el representante Comercial de EE.UU., Jamieson Greer, iniciarán conversaciones con el viceprimer ministro chino, He Lifeng, este fin de semana en Suiza, las primeras de carácter público entre las dos mayores economías del mundo sobre la desactivación de una guerra comercial que ha visto a Trump imponer aranceles del 145% a China y a Pekín tomar represalias con gravámenes del 125% sobre muchos productos estadounidenses.

Los comentarios de Trump brindaron una fuerte dosis de realidad a los inversionistas que habían estado anticipando el inicio de las negociaciones entre los dos países, ansiosos por cualquier señal de que EE.UU. buscará una salida para frenar una guerra comercial que ha sacudido los mercados de acciones y bonos y ha aumentado los riesgos de una recesión global.

Trump impuso altos aranceles a docenas de países en abril, solo para suspender rápidamente esos impuestos a las importaciones y dar a sus socios comerciales un plazo de 90 días para negociar acuerdos con su administración. El jueves, Trump anunció el primer acuerdo con el Reino Unido, aunque estaba muy lejos del pacto “completo e integral” que había prometido, ya que muchos de los detalles cruciales quedaron pendientes para futuras negociaciones.

Las conversaciones con China prometen ser aún más complicadas. A principios de esta semana, Trump descartó una reducción preventiva de impuestos a China para impulsar las negociaciones.

Si bien Trump ha dicho que está dispuesto a reducir los aranceles a China en algún momento, el presidente y sus asesores han señalado que los consumidores estadounidenses están dispuestos a soportar el impacto de la guerra comercial en forma de precios más altos y menos opciones para permitir que su intento de traer más empleos manufactureros al país tenga éxito.

