Rally de acciones habría llegado a su fin, según Michael Hartnett, de Bank of America

(Bloomberg) -- El impresionante repunte de las acciones estadounidenses probablemente llegó a su fin, aun cuando Estados Unidos avanza hacia negociaciones comerciales, según Michael Hartnett, de Bank of America Corp.

El estratega señaló que las acciones habían subido “correctamente” gracias al optimismo en torno a la reducción de aranceles en el segundo trimestre. Sin embargo, no prevé mayores alzas, ya que los inversionistas “compran la expectativa, venden los hechos”, escribió Hartnett en una nota.

El S&P 500 ha subido un 14% desde que el presidente Donald Trump anunció la suspensión de algunos gravámenes el 9 de abril, aunque sigue con una baja del 3,7% en el año, por detrás de sus pares internacionales.

Washington también ha adoptado un tono más suave en materia de comercio global en las últimas semanas y está considerando una drástica reducción de aranceles durante las conversaciones del fin de semana con China. El jueves, Trump anunció un acuerdo comercial con el Reino Unido.

Hartnett ha recomendado los bonos frente a las acciones para 2025. Dentro de la renta variable, prefiere los activos internacionales a los estadounidenses. En una nota fechada el 8 de mayo, afirmó que las acciones estadounidenses se encuentran en una fase avanzada de un mercado bajista estructural en comparación con sus homólogos no estadounidenses.

Los flujos de fondos han respaldado las opiniones de Hartnett. En las últimas cuatro semanas se han rescatado cerca de US$24.800 millones de acciones estadounidenses, la mayor cantidad en dos años, según la nota de BofA que cita datos de EPFR Global.

