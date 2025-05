Merz: me siento en la obligación de seguir avanzando en el desarrollo político de la UE

Bruselas, 9 may (EFE).- El canciller de Alemania, Friedrich Merz, que viajó este viernes a Bruselas, en el Día de Europa, para reunirse con los presidentes de las instituciones europeas y con el secretario general de la OTAN, aseguró que se siente "en la obligación de seguir avanzando" en el desarrollo político de la Unión Europea.

"Sé lo importante que es en Europa que Alemania juegue un fuerte papel en la Unión Europea y el Gobierno alemán está decidido a hacerlo porque los desafíos a los que nos enfrentamos son tan grandes que todos sabemos que solo podemos superarlos juntos", dijo Merz en rueda de prensa.

El flamante canciller alemán, que asumió el cargo el pasado martes tras una primera votación fallida en el Bundestag, recordó su pasado como eurodiputado en la tercera legislatura de 1989 a 1994: "para mí es un poco como volver a casa", señaló.

Y recordó la declaración que hoy hace 75 años pronunció Robert Schuman, poniendo los cimientos de la actual Unión Europea.

"El exministro de Exteriores francés Robert Schuman afirmó hace 75 años que la integración de las industrias del carbón y del acero no era un proyecto económico, sino profundamente político. (...) Me siento en la continuidad de ese desarrollo político y me siento en la obligación de seguir avanzando", afirmó.

Merz citó la guerra en Ucrania, el desarrollo del mercado interior y la inmigración como los principales retos a los que se enfrenta Europa; y, sobre la relación con Estados Unidos, dijo que tiene la impresión de que su presidente, Donald Trump, ha aceptado negociar los aranceles con el conjunto de la UE y no con cada país de forma unilateral.

El canciller alemán, que ayer conversó telefónicamente con Trump, dijo que tiene "cierta confianza" en que tras este fin de semana, en el que el presidente ruso, Vladimir Putin, ha anunciado un alto el fuego de tres días en Ucrania, "habrá un momento decisivo en las negociaciones" para prolongar el cese de las hostilidades.

"Ahora tenemos la gran oportunidad, tras el día de hoy, que en Rusia se celebra como el 'Día de la Liberación', para que este alto el fuego se prolongue durante 4 semanas (...) y que en estos 30 días también se puedan iniciar negociaciones para un acuerdo de paz", dijo Merz, para quien "la pelota está en el tejado de Moscú".

Recordó además que Alemania, Francia, Polonia y Reino Unido han firmado una declaración en la que apoyan la propuesta de Trump para lograr un alto el fuego de un mes entre Moscú y Kiev.

"No es una buena idea escalar la disputa comercial", continuó Merz, quien trasladó a Trump la necesidad de firmar un acuerdo sin aranceles entre Bruselas y Washington y añadió que, más allá de los gravámenes, también es importante trabajar sobre el reconocimiento mutuo de estándares tecnológicos.

"A veces son tan importantes como las tarifas" y se trata de un asunto que "desempeñará un papel mayor" en las negociaciones entre la Unión Europea y EE.UU., aseguró.

En materia comercial, insistió de nuevo en lograr "una rápida ratificación" del acuerdo entre la UE y Mercosur.

Y en cuanto al impulso económico de la UE, Merz mantuvo que las emisiones de deuda deben seguir siendo algo "excepcional" y no convertirse en un instrumento permanente para hacer frente a los retos que afronta el bloque.

Reconoció también que los países de la UE tendrán diferentes opiniones a la hora de negociar el futuro Marco Financiero Plurianual (MFP) y consideró que estas serán "difíciles".

"Habrá diferencias de opinión entre Alemania, algunos países del Norte de Europa y otros países de la UE", anticipó el canciller alemán, quien añadió que, si bien "no siempre hay un acuerdo entre Alemania y Francia" a este respecto, ambos países se sentarán juntos para abordar estos temas.

Alemania, que tiene unos 3.800 kilómetros de fronteras con nueve países, empezó controles fronterizos con Polonia, República Checa y Austria en octubre de 2023 y los amplió a todas las fronteras nacionales en septiembre de 2024, a lo que se suma ahora su anuncio de rechazar a demandantes de asilo en la frontera.

"Afrontaremos ese desafío. Sabemos que la migración irregular, en términos administrativos, solo puede resolverse dentro de los propios Estados miembros. Por lo tanto, las medidas anunciadas ayer en Berlín, que cuentan con mi pleno apoyo, son correctas y, además, son jurídicamente viables", mantuvo Merz.

Quiso tranquilizar además a los socios europeos "que puedan estar preocupados" por los controles fronterizos que anunció Berlín, ya que aseguró ser "un defensor del mercado único europeo y del Espacio Schengen en particular". EFE

(foto) (vídeo)