Imanol Alguacil: "Ni los jugadores ni yo estamos pensando que no vamos a entrar en Europa"

El entrenador de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, aseguró este viernes que tanto él como los jugadores no están pensando en la posibilidad de "no entrar en Europa", y que cree que pueden conseguir los 12 puntos en las cuatro jornadas que restan de LaLiga EA Sports, aunque para ello deben recuperar una "versión" similar al de la vuelta copera en el Santiago Bernabéu, empezando por el encuentro que disputarán este sábado (21.00) frente al Atlético de Madrid en el Riyadh Air Metropolitano.

"Quedan cuatro partidos, 12 puntos, y yo me creo, aunque las sensaciones sean diferentes, que podemos conseguir los 12 puntos. Ni los jugadores ni yo estamos pensando que no vamos a entrar en Europa, pues ya irán las matemáticas cuando no tengamos posibilidades. A día de hoy, tanto los jugadores como yo, estamos con ganas de afrontar primero el partido de mañana, que es el que nos va a dar la posibilidad de que cuando los famosos tres últimos partidos tengamos, o sigamos teniendo, opciones de entrar en Europa", afirmó Alguacil en rueda de prensa.

El equipo 'txuri urdin' no llega a este encuentro en su mejor momento, encadenando cuatro partidos sin ganar y ofreciendo malas sensaciones, aunque el técnico vasco quiso atribuirse plenamente la responsabilidad. "Seguramente, en estos últimos partidos que hemos jugado, también yo pensaba que íbamos a dar otra imagen, pero no ha sido porque los jugadores no han querido, ahí no hay nada que reprochar a los jugadores, y cabe asumir yo la responsabilidad", declaró, subrayando que hará "todo lo posible" para que la Real Sociedad juegue Europa la próxima temporada porque lo "verdaderamente importante" es el club.

"Es verdad que contra el Real Madrid, cuando también nadie esperaba nada de nosotros y todos daban por hecho que estábamos eliminados y que no teníamos posibilidades de poder jugar la final, estuvimos muy cerca y haciendo un grandísimo partido. Entonces, bueno, vamos a ver si somos capaces de recuperar esa versión, pero no solo para el partido de mañana, sino para los cuatro últimos partidos", deseó.

De cara a este encuentro contra el Atlético de Madrid en el Riyadh Air Metropolitano, Alguacil podría presentar una alineación con cinco defensas, un sistema que ya ha utilizado en algún choque anterior, pero dejó claro que el esquema no es lo "verdaderamente importante" sino lo que "hacen los jugadores en ese dibujo" durante el partido.

"Lo que voy a seguir haciendo es intentar buscar las mejores soluciones para poder afrontar el siguiente partido. En este caso en concreto contra el Atlético de Madrid, y evidentemente que ellos tienen muchas fortalezas, pero también debilidades y de lo que se trata es eso. De minimizar y de maximizarlas unas y otras, y es lo que vamos a hacer, independientemente de que juegues con dos pivotes, con defensa de cinco o de cuatro", expresó.