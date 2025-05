Fuga en Caracas expone debilidad del régimen de Maduro, afirma enviado de EE.UU.

(Bloomberg) -- La fuga de cinco miembros de la oposición venezolana tomó por sorpresa al gobierno del presidente Nicolás Maduro, según afirmó el enviado saliente de la administración Trump para América Latina, refutando las afirmaciones del régimen de que la salida había sido negociada.

Los colaboradores de la líder opositora María Corina Machado fueron sacados clandestinamente de la embajada argentina en Caracas “bajo las narices de Maduro”, afirmó el enviado, Mauricio Claver-Carone, en una entrevista.

“Este es un claro ejemplo de las vulnerabilidades de su aparato de seguridad y de su sistema de seguridad, y de cómo Estados Unidos puede trabajar con sus socios para poner de manifiesto esas vulnerabilidades”, añadió Claver-Carone en la entrevista del jueves.

Inicia tu día bien informado con el boletín CincoCosas. Suscríbete gratis aquí.

El ministro del Interior de Maduro, Diosdado Cabello, afirmó que el grupo se marchó por voluntad propia como parte de una negociación. La madre de Machado, de 84 años, también escapó de Venezuela en una operación relacionada.

El propio Maduro no ha hecho comentarios. Su gobierno había instalado puestos de control permanentes alrededor de la embajada, mientras que sus fuerzas de seguridad tomaron el control de una casa privada aledaña a la residencia.

Claver-Carone, veterano de la primera administración Trump, tiene previsto abandonar el gobierno este mes, probablemente en un par de semanas, para volver a codirigir LARA Fund, una empresa de capital privado con sede en Miami. Como empleado especial del gobierno, no puede ejercer sus funciones durante más de 130 días, un hito que alcanzaría a finales de mayo.

“Más confiable”

Claver-Carone elogió a la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, diciendo que ha sido “infinitamente más útil para nosotros en todos los ámbitos” que su predecesor y mentor, Andrés Manuel López Obrador. Claver-Carone citó el intercambio de inteligencia, el contacto entre los Ejércitos y la decisión de Sheinbaum de entregar a EE.UU. a más de dos docenas de sospechosos de pertenecer a cárteles de la droga.

AMLO, como se conoce al expresidente, impulsó una estrategia contra los cárteles denominada “Abrazos, no balazos”.

La relación entre Trump y Sheinbaum “es mucho más confiable, fuerte y puede producir muchos más resultados que cualquier cosa que hayamos visto” con AMLO, afirmó Claver-Carone.

Elogios para Bukele

También elogió al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, por aceptar y encarcelar a presuntos miembros de la banda venezolana Tren de Aragua expulsados de EE.UU. La designación de la banda como grupo terrorista por parte del presidente Donald Trump y su encarcelamiento en una famosa prisión salvadoreña deberían ayudar a disuadir a otras bandas criminales, como las de Haití, dijo Claver-Carone.

Rechazó las preocupaciones planteadas por grupos de defensa de los derechos de los inmigrantes y abogados de que algunos migrantes enviados a El Salvador han sido acusados injustamente, afirmando que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos y otras agencias policiales determinaron que todos eran miembros de pandillas. La Corte Suprema de Estados Unidos ordenó a la administración Trump que facilite el regreso de un hombre de Maryland deportado por error.

Nota Original: Venezuela Escape Shows Maduro’s Vulnerability, Trump Envoy Says

MÁS CONTENIDO EN ESPAÑOL:

Suscríbase aquí al boletín Cinco CosasBloomberg en español está en LinkedInConozca nuestro canal de WhatsApp

More stories like this are available on bloomberg.com

©2025 Bloomberg L.P.