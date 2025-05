Trump, optimista antes de la reunión con China, asegura que Pekín tiene "muchas ganas de lograr un acuerdo"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha mostrado optimista de cara a la primera toma de contacto que los representantes comerciales de Washington y Pekín mantendrán este fin de semana en Suiza, reiterando que China "tiene muchas ganas de lograr un acuerdo".

Durante la rueda de prensa en el Despacho Oval para presentar el acuerdo comercial con Reino Unido, el inquilino de la Casa Blanca ha expresado su deseo de que China "se abra para poder competir con ella" y profundizar los lazos entre ambos países a través del comercio.

"Es un país realmente cerrado y creo que sería fantástico que se abriera porque daría a la gente muchas opciones y crearía muchos empleos, así que creo que sería algo excelente para China", ha asegurado Trump.

En este sentido, el presidente estadounidense no ha perdido la oportunidad de criticar a su predecesor en el cargo al apuntar que durante su anterior mandato "casi lo logramos", con un gran trato con China antes de la Covid, que luego con Biden "como siempre, no pasó nada. No lo aplicó y fue cada vez menos, y al final, destruyó un gran acuerdo".

No obstante, Trump se ha mostrado convencido, de cara a retomar las conversaciones comerciales con Pekín, de "tener un buen fin de semana" porque, en su opinión, China tiene mucho que ganar. "Creo que tienen mucho más que ganar que nosotros", ha afirmado.

"Tienen muchas ganas de llegar a un acuerdo", ha reiterado Trump, quien ha querido restar importancia a quién hizo el primer movimiento de acercamiento para que pudiera celebrarse la reunión prevista para este sábado en Suiza.

"Podemos jugar. ¿Quién tomó la primera decisión? ¿Quién no la tomó? No importa. Sólo importa lo que pase en esa sala. Pero les diré que China tiene muchas ganas de llegar a un acuerdo. Ya veremos cómo resulta", ha sentenciado.

Asimismo, sobre el posible resultado de las conversaciones, que anticipa serán "muy amistosas", Trump ha reconocido que con los aranceles actualmente al 145% "no se puede subir más", por lo que confía en que bajen y poder tener una muy buena relación con China, recordando su buena relación con el presidente chino, Xi Jinping.