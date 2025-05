Trump llama "necio" al presidente de la Fed después de anunciar que no bajará los tipos

Washington, 8 may (EFE).- El presidente estadounidense, Donald Trump, llamó este jueves "necio" en mayúsculas al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, quien ayer anunció que el Banco Central mantiene los tipos de interés sin cambios y consideró que los riesgos inflacionarios persisten.

"'Demasiado Lento' Jerome Powell es un NECIO, que no tiene ni idea. Excluido eso, me gusta mucho", indicó Trump esta mañana en un post de la red Truth Social en el que asegura que los precios de los combustibles y la energía están "muy por debajo" y que en el país no hay "virtualmente" inflación.

La Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal (Fed) decidió ayer, al cierre de sus reunión de dos días, mantener los tipos de interés sin cambios en la horquilla del 4,25-4,5 % donde se mantienen desde el recorte de diciembre de 2024.

Desde su llegada al poder en enero, Trump ha pedido repetidas veces a Powell que anuncie otra bajada de tipos porque la inflación está contenida y su política de mayores aranceles comerciales trae ingresos a las arcas públicas, mientras que el presidente de la Fed ha defendido su independencia.

Powell señaló ayer en su habitual rueda de prensa que aunque es "probable" que los aumentos arancelarios provoquen un incremento de la inflación, una desaceleración del crecimiento económico y un alza del desempleo si prosiguen, de momento la economía en sí sigue sólida.

El PIB de Estados Unidos se contrajo un 0,3 % en el primer trimestre en tasa anualizada y un 0,1 % respecto al trimestre anterior, el primer dato negativo desde 2022, pero el líder del banco emisor apuntó que aunque la gente está preocupada por el impacto del conflicto arancelario, este todavía no ha llegado.

El desempleo se mantuvo en el 4,2 % en abril en EE.UU., el mismo nivel que en marzo, mientras que los precios descendieron en marzo un 0,1 %, su primera caída mensual desde mayo de 2020, y dejaron ese mes la inflación interanual en el 2,4 %, ligeramente por encima del objetivo del 2 % marcado por la Fed.

Powell incidió ayer que estos buenos datos permiten afrontar con paciencia la política monetaria ante la incertidumbre sobre el impacto de los cambios en política comercial, regulatoria y presupuestaria de la Adminsitración Trump. EFE