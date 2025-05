Tasas de los bonos del Tesoro suben tras señales de pausa de la Fed

(Bloomberg) -- Los rendimientos del Tesoro de EE.UU. subieron el jueves, ya que los operadores redujeron sus apuestas sobre recortes en las tasas de interés por parte de la Reserva Federal, después de que el presidente Jerome Powell afirmara que no se apresurará a reducir los costos de los préstamos.

La tasa a dos años, sensible a la política monetaria, subió cuatro puntos básicos, hasta el 3,82%, reduciendo la diferencia con su homóloga a 10 años a 48 puntos básicos, cerca del nivel más bajo en un mes. Powell señaló el miércoles que el banco central necesita mayor certeza sobre la dirección de la política comercial antes de tomar medidas.

Los bonos del Tesoro subieron inicialmente tras la decisión de la Fed, ya que los inversores se centraron en el riesgo mencionado por los miembros del banco de que la incertidumbre comercial podría conducir a una estanflación. Pero el jueves, la atención se desplazó hacia el mensaje de Powell de que el banco central de EE.UU. esperará a ver cómo evolucionan las condiciones.

“Seguimos pensando que la Fed mantendrá las tasas sin cambios durante algún tiempo, al menos hasta que haya más certeza sobre los aranceles y su impacto en la economía de EE.UU.”, afirmó Evelyne Gomez-Liechti, estratega de Mizuho. “El mercado debería seguir descartando algunos de los recortes”.

Los responsables de la Fed votaron por unanimidad mantener la tasa de referencia de los fondos federales en un rango de 4,25% a 4,5%, donde se encuentra desde diciembre. Los swaps cotizaban con un 20% de probabilidades de un recorte de un cuarto de punto en la próxima reunión de junio, frente al 30% del martes y más del 50% hace una semana. Los mercados aún prevén tres reducciones este año, lo que dejaría las tasas entre 3,5% y 3,75%.

En un comunicado, los responsables políticos señalaron que ven un riesgo creciente tanto de inflación como de aumento del desempleo. La política comercial del presidente Donald Trump ha generado una ola de incertidumbre en toda la economía. Aunque los aranceles aún se están negociando, los economistas esperan en general que las tarifas expansivas impulsen la inflación y frenen el crecimiento.

El director de inversiones de Pimco, Dan Ivascyn, afirmó en una entrevista con el Financial Times que la probabilidad de una recesión económica en EE.UU. es la más alta en varios años. La firma ha incrementado levemente sus tenencias de bonos del Tesoro de EE.UU. en los últimos dos meses, concentrándose en vencimientos de corto plazo.

“Con las perspectivas empañadas por la incertidumbre arancelaria, esperamos que la Fed mantenga una actitud de espera, buscando una mayor claridad económica y política antes de tomar medidas importantes”, señaló Mark Haefele, director de inversiones de UBS Global Wealth Management. Haefele prevé recortes de 100 puntos básicos en las tasas de la Fed a partir de septiembre.

Nota Original: Treasury Yields Rise as Fed’s Wait-And-See Message Sinks In

MÁS CONTENIDO EN ESPAÑOL:

Suscríbase aquí al boletín Cinco CosasBloomberg en español está en LinkedInConozca nuestro canal de WhatsApp

More stories like this are available on bloomberg.com

©2025 Bloomberg L.P.