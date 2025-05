Se espera que Trump anuncie pacto comercial con Reino Unido el jueves

(Bloomberg) -- Se espera que Donald Trump anuncie este jueves un acuerdo comercial con el Reino Unido, según personas familiarizadas con el asunto, en un acuerdo limitado que, no obstante, podría marcar el rumbo de la guerra comercial global del presidente estadounidense.

Trump adelantó el anuncio en una publicación en las redes sociales el miércoles por la noche, en la que dijo que ofrecería una conferencia de prensa en el Despacho Oval para discutir “un importante acuerdo comercial con representantes de un país grande y muy respetado”. Aunque los detalles no se conocieron de inmediato, funcionarios estadounidenses y británicos mantuvieron conversaciones esta semana sobre planes para reducir los aranceles sobre los automóviles y el acero, entre muchos otros gravámenes impuestos por el presidente estadounidense a aliados y rivales en las últimas semanas.

Durante un discurso pronunciado en Londres con motivo del 80.º aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial, el primer ministro, Keir Starmer, dijo que ofrecería información actualizada sobre las conversaciones con EE.UU. más tarde el jueves, mientras que un funcionario británico señaló que se espera que el anuncio de Trump se refiera al acuerdo con Gran Bretaña.

“No se equivoquen, siempre actuaré en interés nacional de los trabajadores, las empresas y las familias para garantizar la seguridad y la renovación”, dijo Starmer, que calificó a Estados Unidos de “indispensable” para la seguridad económica y nacional de Gran Bretaña.

El optimismo de que el acuerdo será positivo para la economía británica impulsó las acciones y la libra esterlina. La libra se apreció frente al euro y superó a todas las divisas del Grupo de los 10, excepto al dólar, mientras que el FTSE subió un 0,3%. Los bonos del Estado británico se mantuvieron ampliamente estables al inicio de la sesión, ligeramente por encima de sus homólogos, mientras los operadores esperaban la decisión del Banco de Inglaterra sobre las tasas de interés, prevista para el jueves.

El presidente estadounidense se ha enfrentado a presiones políticas para que renuncie a su plan de subir los aranceles al nivel más alto en un siglo, a medida que las encuestas muestran que los estadounidenses están descontentos con su gestión económica. Trump ha señalado que el acuerdo que discutirá será el primero de muchos, a medida que busca derribar las barreras a las exportaciones estadounidenses y calmar la agitación de los mercados provocada por el amplio alcance de sus aranceles.

“Es probable que este anuncio sea solo un acuerdo para iniciar las negociaciones, identificando un marco de asuntos que se debatirán en los próximos meses”, dijo Tim Brightbill, abogado especializado en comercio de Wiley Rein LLP. “Sospechamos que los aranceles, las barreras no arancelarias y el comercio digital están todos en la lista, y hay cuestiones difíciles que abordar en todos ellos”.

