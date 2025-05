Jueves, 8 de mayo de 2025 (07.30 GMT)

Madrid, 8 may (EFE).-

Ciudad del Vaticano - El cónclave para elegir a un nuevo papa continuará este jueves después de que la primera votación, este miércoles, concluyera con una fumata negra, lo que significa que no hay mayoría de dos tercios entre los cardenales para elegir al sucesor de Francisco.

Nueva Delhi.- La tensión continúa este jueves entre India y Pakistán, mientras Islamabad sopesa una respuesta al ataque aéreo indio que provocó la muerte de 31 civiles y dejó a 57 heridos, según el último balance paquistaní.

Srinagar (India).- En Srinagar, Rahim Lone, de 65 años, huyó con su familia a un lugar seguro al igual que otros muchos en la Cachemira india, aterrados por la escalada militar entre la India y Pakistán, con ataques aéreos y enfrentamientos fronterizos que tienen epicentro en esta disputada región.

Kotli (Pakistán).- En Kotli, en la Cachemira administrada por Pakistán, uno de los nueve objetivos del ataque nocturno de la India, escenas de destrucción focalizada, como la de una mezquita alcanzada por múltiples misiles, evidencian la intensidad y aparente puntería del ataque.

Nueva Delhi.- El ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, realiza una visita oficial a la India después de haber viajado el pasado lunes a Pakistán, en un intento de mediar en la actual escalada de tensiones entre Nueva Delhi e Islamabad, que se agravó ayer tras un ataque aéreo indio en el país vecino.

Varias ciudades.- Europa celebra el 80 aniversario de la capitulación del Berlín y la derrota de los nazis en Alemania, que dio lugar al final de la II Guerra Mundial en territorio europeo, aunque en Rusia el día grande de las celebraciones es el viernes 9 de mayo.

Moscú.- El líder ruso, Vladímir Putin, y los mandatarios invitados a los festejos del 80 aniversario de la victoria en la Segunda Guerra Mundial, entre los que se encuentra el presidente chino, Xi Jinping, asisten a un concierto en el Kremlin en la víspera del día grande de las celebraciones en Rusia.

París.- El jefe del Estado francés, Emmanuel Macron, preside las ceremonias en París del 80 aniversario del armisticio alemán en la Segunda Guerra Mundial.

Berlín.- El presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, y la presidenta de la Cámara Baja del Parlamento alemán, Julia Klöckner, pronuncian sendos discursos en un acto conmemorativo con motivo del 80 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial en un pleno del 'Bundestag' germano.

Londres.- Con motivo de los festejos por los 80 años del fin de la II Guerra Mundial en Europa, se celebra una misa en la Abadía de Westminster,y un concierto para 10.000 personas en el patio de armas del edificio que alberga la guardia real de caballería, en Londres.

Londres.- Reino Unido guarda dos minutos de silencio por el 80 aniversario del fin de la II Guerra Mundial en Europa.

Berlín.- La Cámara Baja del Parlamento alemán o 'Bundestag' celebra un acto conmemorativo con motivo de la fecha del fin de la Segunda Guerra Mundial.

Moscú.- El presidente ruso, Vladímir Putin, recibe en el Kremlin a su homólogo chino, Xi Jinping, con el que firmará varios acuerdos bilaterales, un día antes de asistir en Moscú a las celebraciones en Rusia por la derrota del nazismo y el fin de la II Guerra Mundial en Europa.

Kiev/Moscú - El alto el fuego de tres días en Ucrania anunciado por el presidente ruso, Vladímir Putin, entró en vigor esta medianoche sin que Kiev se haya sumado a la iniciativa unilateral del Kremlin. Estará teóricamente en vigor hasta la medianoche del 10 al 11 de mayo.

Kiev.- La Rada Suprema o Parlamento de Ucrania vota el acuerdo de explotación de minerales que el Gobierno de Volodímir Zelenski firmó la semana pasada con EEUU.

Gymnich (Varsovia).- Los ministros de Exteriores de la Unión Europea concluyen su reunión informal de dos días en Varsovia con sesiones sobre la guerra en Ucrania y las relaciones con Estados Unidos, y un debate sobre amenazas híbridas junto a sus homólogos de países candidatos a entrar en la UE.

Caracas/Washington.- Las contradiciones continúan en cuanto a la salida hacia Estados Unidos de los opositores que se encontraban en la Embajada de Argentina en Caracas: el Gobierno de Nicolás Maduro lo atribuye a una negociación, aunque Estados Unidos insiste en que fue el resultado de una operación de "rescate", algo que también sostiene el antichavismo.

Tel Aviv (Israel).- Los días que siguieron al ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023, la tasa de soldados reservistas israelíes que acudían al Ejército se disparó. 19 meses después del inicio de la ofensiva en Gaza la cifra se ha desplomado.

Tokio.- El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, participa en una presentación turística y gastronómica sobre esta comunidad autónoma en Tokio, en el marco de su viaje a Japón.

Bruselas.- El ministro de Agricultura y Pesca, Luis Planas, atiende a los medios tras participar en la conferencia sobre agricultura “Shaping the future of farming and the agri-food sector”.

Florencia (Italia).- Ruedas de prensa posteriores al partido de vuelta de la semifinal de la UEFA Conference League entre Fiorentina y Betis.

Manchester (R.Unido).- Ruedas de prensa posteriores al partido de vuelta de la semifinal de la UEFA League entre Manchester United y Athletic de Bilbao.

aca/EFE

