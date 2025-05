Fuga desde embajada en Caracas revela grietas en el aparato de seguridad del régimen de Maduro

(Bloomberg) -- El secretario de Estado de Estados Unidos lo calificó como el resultado de una “operación precisa”. Los medios de comunicación y personas influyentes alineados con el Estado venezolano afirman que fue el resultado de una negociación. La líder de la oposición, María Corina Machado, se refirió a ello como la liberación de “héroes nacionales”.

La única persona que no ha dicho nada sobre la sorprendente fuga de cinco miembros de la oposición es su adversario: Nicolás Maduro.

El líder venezolano no hizo ninguna declaración al respecto en su aparición el miércoles por la mañana junto al presidente ruso, Vladímir Putin, en Moscú. Elogió las relaciones de su país con Rusia y ambos afirmaron que planeaban aumentar el comercio. Sin embargo, no se dijo ni una palabra sobre EE.UU. ni sobre la fuga de los colaboradores más cercanos de Machado —y de su madre, de 84 años— que ha cautivado a los observadores venezolanos durante las últimas 24 horas. El Ministerio para la Comunicación de Venezuela no respondió a una solicitud de comentarios.

“El hecho de que el gobierno haya guardado silencio al respecto sugiere que hay más detrás de la historia, o que tomó por sorpresa a Maduro”, dijo Geoff Ramsey, investigador principal del Atlantic Council en Washington, en un mensaje de texto. “Cuanto más se prolonga el silencio, más parece que el gobierno realmente cometió un error”.

No fue hasta la noche del miércoles cuando el gobierno finalmente se pronunció sobre el incidente, y el ministro del Interior, Diosdado Cabello, afirmó que los residentes de la embajada se marcharon por voluntad propia como parte de una salida negociada.

“La permanencia de esas personas en esa embajada dependía de ellos”, declaró Cabello en su programa nocturno en el canal estatal.

La noticia de la fuga se dio a conocer sin ceremonias, a través de un vídeo de Instagram publicado por David Placer, un periodista venezolano afincado en España. La coalición opositora tenía otros planes para el anuncio, posiblemente una aparición pública de los activistas en EE.UU., según una fuente con conocimiento directo que no estaba autorizada a hablar públicamente.

