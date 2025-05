EEUU no informó a Israel del acuerdo con los hutíes en Yemen, según ministro Saar

Jerusalén, 8 may (EFE).- El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, afirmó que Estados Unidos no informó al Gobierno israelí del acuerdo con los rebeldes hutíes anunciado el pasado 6 de mayo por el presidente, Donald Trump, por el que Washington cesó los ataques aéreos en Yemen.

"No recibimos ningún aviso previo. Eso es lo que se puede decir", dijo Saar, preguntado por el anuncio estadounidense en una entrevista difundida este jueves en el diario israelí Yediot Ahronot.

"La gente parte de la suposición de que Estados Unidos trabaja con nosotros y debe recibir aprobaciones de nuestra parte (...) Tenemos una aliada muy fuerte, que nos da un respaldo político enorme, pero no trabaja con nosotros", añadió.

Trump anunció el martes que su país dejaría de bombardear a los rebeldes hutíes del Yemen porque, según dijo, estos decidieron "capitular" y frenar sus ataques en el mar Rojo.

El republicano hizo estas declaraciones durante una reunión en el Despacho Oval de la Casa Blanca con el primer ministro canadiense, Mark Carney, el mismo día en el que Estados Unidos e Israel atacaron varios puntos de la capital yemení en una operación contra loes s hutíes.

"Los hutíes han anunciado que no se encuentran bien; al menos nos han anunciado que ya no quieren luchar. Simplemente no quieren luchar. Y cumpliremos con la promesa y detendremos los bombardeos", explicó entonces.

El último ataque conjunto de Israel y Estados Unidos contra Yemen se produjo el 6 de mayo en respuesta al misil balístico lanzado por los hutíes contra el aeropuerto de Ben Gurión, en Tel Aviv.

Este bombardeo mató a cuatro persona e hirió a unas 40, según el Gobierno de los rebeldes hutíes.

Tras este primer ataque, Israel bombardeó por segunda vez (en un plazo menor a 24 horas) el bombardeo de Saná, a cuyo desalojo llamó previamente, y otras posiciones que atribuyó a los hutíes en las inmediaciones de la capital yemení.EFE