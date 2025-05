Trump busca expulsar de EE. UU. a inmigrantes a Libia en vuelos militares

Nueva York, 6 may (EFE).- El Gobierno de Donald Trump planea expulsar de EE.UU. a un grupo de inmigrantes a Libia en un avión militar estadounidense, según informó este martes The New York Times.

Las nacionalidades de los migrantes no se han desvelado, pero un vuelo a Libia con los expulsados podría partir mañana, miércoles, según el medio que pudo hablar con diversos funcionarios.

Hasta ahora el plan de estos vuelos se ha mantenido en secreto y aún podría verse frustrada por obstáculos logísticos, legales o diplomáticos.

Las conversaciones con los países africanos -Ruanda podrías ser otro destino de deportación, según medios locales- responden a la orden ejecutiva firmada por Trump en enero pasado para lograr acuerdos internacionales que permitan el envío a terceros países de solicitantes de asilo e inmigrantes con antecedentes criminales.

El Salvador, Costa Rica, Panamá y México hacen parte de los países que han aceptado recibir a inmigrantes que no son sus ciudadanos.

Los posibles acuerdos con los países africanos marcan una fuerte escalada en los esfuerzos de la Administración por cumplir su promesa de deportaciones masivas e impulsar su campaña de autodeportación.

A mediados de marzo, más de 200 inmigrantes, la mayoría venezolanos, fueron enviados a una cárcel de máxima seguridad en El Salvador, señalada por violaciones a los derechos humanos.

El Gobierno Trump se amparó en una antigua ley para expulsar al país centroamericano a los supuestos criminales sin derecho a una audiencia, lo que le ha valido varias demandas en tribunales federales.

Libia es un importante punto de tránsito para migrantes con destino a Europa y opera numerosos centros de detención para refugiados y migrantes.

Amnistía Internacional calificó estos lugares de "horribles" y "un infierno" en un informe de 2021, que halló evidencia de "violencia sexual contra hombres, mujeres y niños". EFE

