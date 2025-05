Rueda llega a Francia "con ganas de defender el liderato del mundial"

Redacción deportes, 7 may (EFE).- El español José Antonio Rueda (KTM) llega al Gran Premio de Francia que se disputa este fin de semana en el circuito de Le Mans con ganas de defender el liderato.

"No he tenido fines de semana fáciles en mis dos visitas anteriores, pero es un circuito que me gusta, así que confío en lograr buenos resultados si continuamos con el trabajo que hemos hecho desde la pretemporada", explicó en el comunicado de prensa de su equipo el líder del mundial de Moto3.

"Queremos disfrutar y evitar ponernos demasiada presión, así que nos tomaremos las cosas día a día para intentar conseguir mi mejor resultado hasta ahora en Le Mans", añadió Rueda.

El también español Álvaro Carpe, sexto en la clasificación provisional del mundial y su compañero en KTM, afirmó estar "muy motivados para Le Mans", un circuito con el que, aseguró, ya está "familiarizado".

"Esperemos que el tiempo acompañe, ya que es un circuito en el que suele llover, pero creo que se me puede dar bien ya que es corto y revirado, como a mí me gustan, así que tendremos que seguir trabajando de la misma manera que hasta ahora para beneficiarnos de ello", explicó Carpe.

"Todavía tenemos que mejorar en el tramo final de las carreras, ya que hemos tenido muchos problemas con el desgaste de los neumáticos y nos centraremos en trabajar en ese aspecto", agregó. EFE