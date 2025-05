Netflix rediseña su interfaz para facilitar la búsqueda de contenido

(Bloomberg) -- Netflix Inc. rediseñó su popular servicio de streaming para destacar los nuevos tipos de programación y facilitar a los clientes la búsqueda de programas para ver.

La nueva versión de la página de inicio consolidará los materiales que promocionan títulos individuales y actualizará las recomendaciones de programas en tiempo real. Notificará a los espectadores sobre los próximos eventos en directo y las actualizaciones de determinados juegos.

Netflix ha ampliado los tipos de programación que ofrece en los últimos años, invirtiendo miles de millones de dólares en videojuegos y eventos en directo como la Liga Nacional de Fútbol Americano y la lucha libre.

Inicia tu día bien informado con el boletín CincoCosas. Suscríbete gratis aquí.

Sin embargo, muchos telespectadores se quejan ahora de lo difícil que es encontrar cosas que ver. Netflix está abordando estas quejas reduciendo la cantidad de elementos en su página de inicio y ofreciendo más contexto en torno a los títulos para ayudar a los espectadores a decidir, por ejemplo, indicando si algo ha sido nominado a algún premio.

“Nuestra página de inicio de televisión rediseñada es más sencilla, más intuitiva y representa mejor la amplitud del entretenimiento que ofrece Netflix en la actualidad”, afirmó Eunice Kim, directora de producto, durante una presentación para la prensa.

La nueva interfaz que sustenta el servicio permitirá a Netflix realizar ajustes para adaptarse a ofertas más recientes, como la publicidad.

Netflix lleva mucho tiempo siendo el referente en streaming de vídeo, con un producto que ha sido imitado por muchos de sus competidores. Utiliza el aprendizaje automático y la inteligencia artificial para recomendar títulos.

Los clientes también podrán encontrar programas mediante una herramienta de búsqueda basada en inteligencia artificial.

Nota Original: Netflix Redesigns Service for Games, Live Programming

MÁS CONTENIDO EN ESPAÑOL:

Suscríbase aquí al boletín Cinco CosasBloomberg en español está en LinkedInConozca nuestro canal de WhatsApp

More stories like this are available on bloomberg.com

©2025 Bloomberg L.P.