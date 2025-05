Las fuerzas de Haftar niegan los acuerdos con EEUUU y no permitirán traslado de migrantes

Trípoli, 7 may (EFE).- El mando general de las Fuerzas Armadas del mariscal libio Jalifa Haftar negó este miércoles los acuerdos con Estados Unidos y advirtió de que no "permitirá la recepción" de migrantes en las zonas del este y sur de Libia que controlan.

Las fuerzas armadas "niegan categóricamente la veracidad de esta noticia y confirma que no ha habido coordinación ni acuerdo al respecto con ninguna de las partes", indicó en un comunicado.

"Los rumores que circulan al respecto son completamente falsos e inaceptables bajo cualquier circunstancia", añadió ante las informaciones publicadas por "The New York Times" sobre un plan del presidente Donald Trump para trasladar personas migrantes expulsadas a Libia a partir de este miércoles.

La coordinación con Libia se enmarcaría en la orden ejecutiva firmada por Trump en enero pasado para lograr acuerdos internacionales que permitan el envío a terceros países de solicitantes de asilo e inmigrantes con antecedentes criminales.

Esta mañana, el Gobierno de Unidad Nacional (GUN) de Trípoli negó también la existencia de estos acuerdos con Washington y apuntó a la implicación de una "administración paralela", en referencia a Haftar.

La pasada semana, su hijo Saddam Haftar, jefe de las fuerzas terrestres del Ejército Nacional Libio (EJN), encabezó una delegación a Washington como enviado de estas fuerzas armadas comandadas por el todopoderoso mariscal.

Según la Embajada estadounidense en Libia, la Casa Blanca continuará promoviendo sus contactos tanto con las autoridades del oeste (GUN) como del este (Haftar) del país gobernado por dos administraciones rivales.

Libia está dividida de nuevo desde febrero de 2022 entre el GUN de Debeiba, en control del oeste de Libia, y el Ejecutivo del primer ministro Osama Hammad en la región oriental y gran parte del sur del país, tutelado por Haftar, con el que la comunidad internacional está normalizando relaciones.

Debeiba aseguró hoy que el país norteafricano "no será destino" para personas migrantes deportadas y dijo que cualquier acuerdo de este tipo "no representa al Estado libio y no vincula política ni moralmente".

Por su parte, el mando general de las fuerzas de Haftar pidió "a los medios de comunicación verificar la veracidad y obtener información de fuentes oficiales y aprobadas". EFE