Fabián Medina (La Prensa): "Nicaragua es un país sin información, una Corea del Norte"

Bruselas, 7 may (EFE).- Fabián Medina, jefe de información del periódico nicaragüense La Prensa, exiliado actualmente en Costa Rica, aseguró este miércoles que Nicaragua es "un país sin información, una Corea del Norte" donde "ya no se sabe lo que pasa dentro".

"Hay muchas cosas que pasan en Nicaragua que ya no se saben porque no hay periodistas que lo cuenten. No hay nadie que dé un testimonio de lo que está pasando ahí y eso es muy triste", dijo Medina en una entrevista a un reducido número de medios, entre ellos EFE, concedida en Bruselas, donde hoy acudió para recibir el Premio Mundial a la Libertad de Prensa Unesco/Guillermo Cano.

Medina denunció que en Nicaragua "ya no hay medios independientes" y aunque "todavía quedan en algunos lugares periodistas (...) no pueden hablar de política, pero pueden todavía pasar alguna información de un accidente".

Los periodistas de La Prensa, el periódico más antiguo de Nicaragua, que el año que viene cumplirá su centenario, trabajan hoy en día desde el exilio, después de que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo confiscara las instalaciones del rotativo en 2021 y expulsara del país a algunos de ellos, como el gerente Juan Lorenzo Holmann.

Desde entonces, el periódico se publica únicamente en formato digital.

"No podemos estar en la calle. Hay periodistas que trabajan desde la clandestinidad, tenemos informantes que con mucho temor nos cuentan, nos pasan información. Monitoreamos todo, el discurso oficial, las redes sociales", explica Medina.

Es la labor que han querido premiar la Unesco y la fundación Guillermo Cano, que otorgaron el galardón a La Prensa por sus esfuerzos para "llevar la verdad al pueblo", pese a la "severa represión" de la que ha sido y es objeto en su país.

"Este premio es para La Prensa, pero en realidad es para el periodismo nicaragüense", afirmó Dora Luz Romero, jefa de información digital.

"Al final, el diario lo que hace es representar lo que está viviendo el periodismo nicaragüense, que mayoritariamente está haciéndolo desde el exilio", continuó Romero, que actualmente vive en México.

A ninguno de los dos les sorprende que el Gobierno de Nicaragua decidiese abandonar la Unesco el pasado sábado, tras la concesión del premio al diario, en el Día Mundial de la Libertad de Prensa.

"A nosotros, que conocemos bien la situación nicaragüense, no nos sorprende, porque hay un nivel de intolerancia a la crítica, al discurso diferente, a la contradicción en ese régimen que no permite poses distintas", apuntó Medina.

El jefe de información del diario aseguró que los periodistas son "la última trinchera de la democracia".

"Nosotros no somos ni siquiera opositores, ni políticos, ni nada de esas cosas. Igual criticaríamos un gobierno de cualquier otro signo por hacer lo que está haciendo. Nosotros somos fiscalizadores de los abusos, de cómo se comporta el Estado y eso nos ha llevado a estar donde estamos", dijo Medina.

Preguntado por si las medidas restrictivas de la Unión Europea al régimen de Ortega y Murillo pueden provocar un cambio político en el país, Medina fue poco optimista: "obviamente, regímenes así cerrados como el de Nicaragua es muy difícil que reaccionen o que cambien su forma de ser por las sanciones".

"Obviamente, eso los hace cerrarse más y sobrevivir en modelos más cerrados, donde lo único que importa es mantener el poder", aseguró. EFE

(foto)