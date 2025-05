Dinamarca convoca a embajador estadounidense por informaciones ce espionaje en Groenlandia

Copenhague, 7 may (EFE).- Dinamarca anunció este miércoles que convocará al embajador de Estados Unidos tras las informaciones en medios de este país sobre la intención de Washington de aumentar el espionaje sobre el territorio autónomo danés de Groenlandia, por el que se ha interesado en los últimos meses.

El Gobierno estadounidense ha pedido a sus servicios de inteligencia que identifiquen gente en esa isla ártica y en Dinamarca que pueda apoyar las aspiraciones de Washington sobre la isla, informó este miércoles el diario Wall Street Journal, que cita fuentes anónimas.

El presidente Donald Trump ha reiterado en los últimos meses que necesita "hacerse" con esta isla ártica por motivos de seguridad.

"Vamos a llamar al embajador estadounidense en funciones para ver si podemos desmentir esas informaciones y para tener la ocasión de hacer valer nuestros puntos de vista", dijo el ministro de Exteriores danés, Lars Løkke Rasmussen, a medios de su país a su llegada a la reunión con sus colegas de la Unión Europea (UE) en Varsovia.

Rasmussen se mostró "muy preocupado" y resaltó que "no nos espiamos entre amigos".

"No puedo saber si es cierto lo que sale en un periódico. Pero no parece que lo rechacen con claridad quienes se han pronunciado. Y eso me preocupa", afirmó.

El Ministerio de Asuntos Exteriores danés no ha informado de cuándo se producirá esa reunión ni en qué formato.

El interés de Estados Unidos en la isla ha sido criticado tanto por el Ejecutivo danés como por el Gobierno autonómico groenlandés, que lo consideran una falta de respeto, aunque ambos se han mostrado abiertos a aumentar la cooperación con Washington.

Groenlandia, con una población de algo menos de 57.000 habitantes en 2,2 millones de kilómetros cuadrados (el 80 % cubierto por el hielo de forma permanente), posee una amplia autonomía y el derecho de autodeterminación desde 2009.

La isla tiene una fuerte dependencia económica de Dinamarca, que aporta alrededor del 40 % de los ingresos anuales, y de la pesca, que supone el 90 % de sus exportaciones. EFE