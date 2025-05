Carlos Sainz: "Los pilotos tendemos a pensar que somos inmortales"

Claudio Luca Rosa

Madrid, 7 may (EFE).- El piloto español de rallys Carlos Sainz dijo este miércoles a EFE, en la presentación del documental 'Dakar: Carrera contra el desierto', que los pilotos tienden a pensar que son "inmortales", pero señaló que sería estúpido creer "que no te va a pasar nada" en las carreras.

El madrileño, de 63 años, es doble campeón de España (1987, 1988) y del mundo (1990, 1992) y cuatro veces ganador del Rally Dakar (2010, 2018, 2020 y 2024), y, pese a todos sus logros, sigue con energía y motivación para competir.

"La motivación a nivel deportivo son los retos, la vida siempre es un reto constante, la pasión por lo que hago, que me divierte, que me gusta, que me motiva y que es un reto que asumo con todas las fuerzas", apuntó Sainz.

Una pasión por los desafíos que ahora disfruta "diferente" pero "más profundamente" porque, señaló, "los éxitos cuando llegan ahora no pasan tan rápido, se valoran más, se disfrutan más".

"Cuando eres joven todo en la vida va demasiado rápido, ahora con experiencia lo ves todo a cámara lenta y la vida te da más perspectiva para disfrutar", añadió.

Acerca del talento y el trabajo, subrayó: "Para llegar al máximo a un deportista no le basta con el talento y simplemente con preparación tampoco, hay que mezclar talento y capacidad de trabajo de una manera potente. Hoy en día los número uno son así".

"Seria estúpido como piloto de carreras pensar que no te va a pasar nada, si bien en el fondo pensamos que no va a pasar, porque si no, no correrías, pero sabes que hay un riesgo inherente. Los pilotos tendemos a pensar que somos inmortales, pero si pensases que te va a pasar algo no correrías", resaltó sobre el miedo en las carreras.

Sainz, que fue campeón de España de squash, habló de la importancia de los reflejos en el deporte: "Si yo tuviese que recomendar a alguien un deporte sería este, lo pondría en primer lugar, por la rapidez de reflejos que hace falta, por la capacidad anaeróbica y aeróbica, la visualización de 360 grados, la coordinación, la rapidez de reflejos...cosas muy útiles para el mundo del motor".

Sainz es un apasionado del Real Madrid y sobre su posible candidatura a la presidencia del club blanco en un futuro, Sainz dijo: "Sería un poco prepotente por mi parte ponerme a decir mis bondades como posible candidato a una junta directiva o lo que sea".

"Yo creo que conozco los valores del mundo del deporte, conozco el camino para hacer las cosas bien, el deporte ha sido mi pasión en general, el fútbol también, y actualmente sigo compitiendo y eso me da una perspectiva muy real de lo que hay, pero me encantaría en un futuro, no me importaría poder ayudar a mi equipo del alma que es el Real Madrid, por supuesto", añadió.

Sobre el clásico Barcelona-Real Madrid que se disputará este domingo, señaló que lo ve con "cautela" porque las últimas veces ha ganado el equipo azulgrana, pero cree que "ya le toca al Madrid".

"El resultado de ayer (la derrota del Barcelona ante el Inter en la Liga de Campeones) normalmente siempre pesa. Tuvieron claramente muy mala suerte, estuvieron a un minuto y deportivamente es duro de tragar una situación así", agregó.

Sobre su legado y cómo le gustaría que le recordaran, explicó: "Me gustaría ser recordado como un tío normal, que pasó por la vida respetando a los demás y tratando de no hacer el mal y disfrutar de la vida, amigos, familia, nada especial".

"Se me ha dado bien correr en coches", continuó, "y he tenido la suerte de conseguir éxitos para este país del cual me siento muy orgulloso. Cuando uno viaja fuera de España lo valoras más, siempre que he subido a un podio me habéis visto con la bandera porque me he sentido muy español y muy orgulloso". EFE

(foto) (vídeo)